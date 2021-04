Samantha Morton ist bei «Serpent Queen» dabei

US-Fernsehen

In der neuen Pay-TV-Serie wird sie die Rolle der Catherine de Medici übernehmen.

Samantha Morton wurde für die Hauptrolle in der Starz-Dramaseriegecastet und wird die Rolle der Catherine de Medici übernehmen. Das Format basiert auf dem Buch "Catherine de Medici: Renaissance Queen of France". In acht Teilen soll über die einflussreichen Frauen erzählt werden.Als Immigrantin, gewöhnlich und einfach betrachtet, wird Catherine de Medici als verwaister Teenager in den französischen Hof des 16. Jahrhunderts eingeheiratet, in der Erwartung, ein Vermögen an Mitgift mitzubringen und viele Erben zu zeugen, nur um dann festzustellen, dass ihr Mann in eine ältere Frau verliebt ist, ihre Mitgift nicht bezahlt wird und sie nicht in der Lage ist, schwanger zu werden.Morton hatte kürzlich eine gefeierte Rolle in der AMC-Serie «The Walking Dead» als die schurkische Alpha und spielte auch die ITV-Hulu-Serie «Harlots» die Hauptrolle. «The Serpent Queen» stammt von Autor und ausführendem Produzenten Justin Haythe. Francis Lawrence und Erwin Stoff werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein.