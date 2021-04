CBS beendet «MacGyver»-Reboot

US-Fernsehen

Bereits nach fünf Staffeln endet die Serie mit Lucas Till.

Das US-Network CBS setzt die Fernsehseriemit Lucas Till in der Hauptrolle ab. Das Format, welches 2016 Premiere feierte, wird demnach bereits am 30. April 2021 enden. Das Format endet mit fünf Staffeln und insgesamt 91 Episoden. Neben Till gehörten Tristin Mays, Justin Hires und Meredith Eaton zur dauerhaften Besetzung. Die Originalserie kam im Übrigen auf sieben Staffeln und 139 Folgen."Wir alle bei CBS sind extrem dankbar für die unglaubliche Arbeit und das Engagement von Lucas und dem Rest der Besetzung, sowie Monica, den Autoren und der gesamten Crew", sagte Kelly Kahl, Präsidentin von CBS Entertainment. "Das «MacGyver»-Team ist weit gereist, um immer wieder die Welt mit wenig mehr als einem Kaugummi und einer Büroklammer zu retten und hat sich diese Show ganz klar zu eigen gemacht. Wir freuen uns, dass wir dieser engagierten und treuen Fangemeinde die Möglichkeit geben können, sich von ihren Lieblingscharakteren auf die nachdenkliche Art zu verabschieden, die diese Serie verdient.""Seitdem ich letztes Jahr bei MacGyver an Bord gekommen bin, bin ich von der Hingabe und dem Enthusiasmus dieser bemerkenswerten Besetzung und Crew sowie der treuen Fans begeistert", sagt Monica Macer, ausführende Produzentin von «MacGyver», die den früheren Showrunner und ausführenden Produzenten Peter Lenkov ersetzt, der nach Vorwürfen, ein vergifteten Arbeitsumfeld geschaffen zu haben, entlassen wurde. "Mein Dank geht an Lucas, Tristin, Justin, Meredith, Levy und Ian, die alles, was sie haben, in unsere Show gesteckt haben, speziell für die Fans. Wir können es kaum erwarten, dass sie unsere spektakulären letzten Episoden sehen und die Abenteuer, die noch auf Mac und das Team der Phoenix warten."