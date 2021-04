Primetime-Check

Wie lief die Quizshow «Da kommst Du nie drauf!» im ZDF? Überzeugte «Pocher vs. Influencer» bei RTL?



Am Mittwochabend begann die Primetime im Ersten mit dem Dramaund der Sender sicherte sich hiermit bei 4,99 Millionen Zuschauern einen starken Marktanteil von 16,0 Prozent. Bei der jüngeren Zuschauerschaft schalteten 0,76 Millionen Menschen ein, sodass hohe 9,0 Prozent Markanteil eingefahren wurden. Das Magazinlockte ab 21.45 Uhr schließlich noch 2,81 Millionen Interessenten und verbuchte somit eine solide Quote von 10,1 Prozent. Bei einem Publikum von 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte der Sender einen mäßigen Marktanteil von 5,2 Prozent. Das ZDF strahlte die Quizshowaus und fuhr passable 12,0 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 3,73 Millionen Menschen ein. Bei den jüngeren Fernsehenden lag die Sehbeteiligung mit 0,74 Millionen Zuschauern bei soliden 5,4 Prozent. Mit demkletterte die Reichweite auf 4,77 Millionen Fernsehende und der Sender erzielte hohe 17,1 Prozent Marktanteil. Mit 0,45 Millionen Interessenten sowie einer Quote von 5,4 Prozent kam auch bei den Jüngeren ein starkes Ergebnis zustande.RTL strahlte eine Folge der Showaus und erreichte damit 1,63 Millionen Menschen sowie eine maue Sehbeteiligung von 5,6 Prozent. Bei den 0,89 Millionen Werberelevanten kamen zumindest solide 11,1 Prozent Marktanteil zustande. Sat.1 hatte die Comedyshowim Programm und lockte ein Publikum von 0,93 Millionen Neugierigen, was schwache 3,1 Prozent bedeutete. 0,33 Millionen Umworbene fuhren ebenfalls nur enttäuschende 4,0 Prozent Marktanteil ein.Bei ProSieben liefen die Serienund. Die Reichweite ging im Laufe des Abends von 1,09 auf 0,42 Millionen Menschen zurück und somit sank auch die Quote von passablen 3,4 Prozent auf maue 2,7 Prozent. Ähnlich sah es bei den Werberelevanten aus. Hier fiel der Marktanteil von akzeptablen 7,3 auf bis zu schwache 5,0 Prozent. Bei RTLZWEI lief in der Primetime, welches mit 0,70 Millionen Zuschauern passable 2,3 Prozent Marktanteil einfuhren. 0,38 Millionen Umworbene bedeuteten zudem eine solide Sehbeteiligung von 4,6 Prozent.Kabel Eins zeigte den Science-Fiction-Film, welcher 1,31 Millionen Filmfans überzeugte. Hier wurde ein gutes Ergebnis von 4,4 Prozent ermittelt. 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige verbuchten zudem hohe 6,4 Prozent Marktanteil. VOX schnitt mit dem Dramaauch gut ab, denn es schalteten 1,46 Millionen Zuschauer ein, die 4,9 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe reichte es mit 0,72 Millionen Jüngeren sogar für eine hohe Quote von 8,8 Prozent.