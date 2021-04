Thea und Jessi schwitzen um ihr Leben

Soap-Check

Während bei «Krass Schule» die zwei jungen Frauen in der Sauna eingesperrt sind, ist die Stimmung zwischen Mandy und Ole immer noch kühl.

Gregor fiebert der Besamung seiner Prachtstute entgegen und vernachlässigt seine Pflichten im Hotel. Carla hat einen wichtigen PR-Termin für das "Carlas" an Land gezogen, der von Gregor torpediert wird. Sie kontert mit einem spontanen Anschlag auf seine Züchterträume. Wütend droht Gregor ihr, dass sie das bereuen wird. Amelie wird vom Gefühl der Einsamkeit und Sinnlosigkeit ihres Lebens überrannt, sowohl beruflich als auch privat läuft alles schief. Mona erfährt, dass sie beim Parcours des Feuerwehrfestes ziemlich dürftig abgeschnitten hat. Trotzdem will sie Jens beweisen, dass sie die offizielle Prüfung schaffen kann. Tatjana fühlt sich Thomas sehr nahe, als der eine schwere Zeit aus der Vergangenheit mit ihr teilt. Paul glaubt seine Traumfrau verloren und zieht sich zurück. Sara findet heraus, dass Hannes an Grauem Star leidet. Eine OP könnte dieses Problem lösen, doch Hannes zögert. Die neue, alte WG-Konstellation findet zu alter Vertrautheit zurück, doch insgeheim kämpft Ellen noch immer mit ihren Gefühlen für David.Vanessa leidet unter der Situation mit Max. Rosalie gewinnt die Landratswahl. Maja und Florian erleben eine romantische Nacht. André und Leentje nehmen Abschied. Max möchte für Shirin einen Kuchen backen und bittet ausgerechnet Vanessa erneut um Hilfe. Als sie Max und Shirin beim Turteln auf der Couch beobachtet, wird es ihr zu viel und sie wirft ihm vor, ein Heuchler zu sein. Shirin wundert sich über Vanessas Verhalten und fordert eine Erklärung von Max. Christoph macht die für Rosalie entlastende Originalfassung seines Videos öffentlich und verliert die Landratswahl. Rosalie und Michael feiern ihren Sieg, während Ariane und Erik wegen des Triumphes über Christoph etwas nachlässig sind. Cornelius bekommt dadurch etwas mit, was seinen Verdacht gegen Erik erhärtet. Als Florian gemeldet wird, dass eine Schneeeule in seinem Revier gesichtet wurde, ist er völlig aus dem Häuschen. Gemeinsam mit Maja bricht er auf, um die weiße Schönheit zu beobachten. Auch wenn sie die Eule nicht zu Gesicht bekommen, erleben sie eine romantische Nacht in der Almhütte. André und Leentje nehmen traurig voneinander Abschied, sind aber überzeugt davon, das Richtige zu tun. Werner ist erleichtert, dass sein Bruder am „Fürstenhof“ bleibt und spendet ihm Trost.Bamberger gibt Vera die Schuld an seiner Blamage um den "Traumtee". Wird der Streit ihre Liebe beeinträchtigen? Gregor will in Abwesenheit von Fanny Emma ein guter Vater sein. Kann er dabei ausgerechnet Köchin Julias Hilfsangebot brauchen? Katharina hat sich im Berg verlaufen und ist am Ende ihrer Kräfte. Gibt es noch Hoffnung auf Rettung?Ute flüchtet sich vor dem Familienstreit der Weigels zu Benedikt, denn dort fühlt sie sich wohl. Das zeigt ihr einmal mehr, dass Benedikt der Mann an ihrer Seite sein sollte - auch ganz offiziell. Easy und Monika begraben das Kriegsbeil, bis Easy merkt, dass Monika sein Büdchen-Sortiment kopiert. Robert scheut sich davor, mit Britta klare Regeln für ihr Zusammenleben zu finden. Er muss sich selbst fragen, was er von Britta eigentlich will.Auch wenn Finn nicht mehr für den Vorstandsvorsitz kandidieren will, ist er fest entschlossen, das Krankenhaus vor Justus' Rache zu beschützen. Er versucht verzweifelt, eine Lösung zu finden ... Yannick ist heilfroh, dass er Jörg das Leben retten konnte. Ausgerechnet diese Extremsituation hat in Yannick einen Wunsch geweckt.Vor Tobias will Katrin sich keine Blöße geben, doch kaum allein, fällt ihre Fassade in sich zusammen. Tobias trifft unterdessen eine Entscheidung, die ein Comeback mit Katrin in weite Ferne rücken lässt. John und Philip haben Kates Geburtstag gründlich verdorben. Als auch noch Tuner John wütend zur Rede stellt, springt John schließlich über seinen Schatten und sucht Philip auf: Wenn es ihm mit Patrizia ernst ist, dann hat er seinen Segen.Thea und Jessi versuchen zu beweisen, dass Katja sie in die Sauna eingesperrt hat. Um ihre skrupellose neue Kollegin zu überführen, gehen sie ein großes Risiko ein. Lukas wird unterdessen nicht damit fertig, dass Carmen keinerlei Erinnerung mehr an ihn hat, andere bedeutende Personen ihres Lebens jedoch wieder präsent sind. Spielt sie ihm nur etwas vor, weil sie ihn nicht heiraten will? Fest steht nur, dass Lukas plötzlich unauffindbar ist. Vince wiederum versteht nicht, warum Bella eifersüchtig auf Alexas Kuss reagiert. Schließlich ist sie doch diejenige, die einen Freund hat. Aber dann kommt Vince hinter Bellas Geheimnis…Heute ist Jans Geburtstag und Sophia möchte ihm einen schönen Tag bereiten. Darum hat sie sogar eine Party in der WG organisiert. Doch Jans Freude wird arg getrübt, denn Severina springt ebenfalls noch dort herum und macht ihn verrückt. Darum redet Sophia ein ernstes Wörtchen mit ihrer Oma und bittet sie, ein wenig mehr auf Jan zuzugehen. Als Jan Getränke für seine Party aus dem Vanity holen will, schließt sich Severina kurzerhand an. Aus Versehen bleiben die beiden zusammen im Lastenaufzug stecken. Nach anfänglichem Schweigen kommt es zu einem klärenden Gewitter. Dazu fließt der Limoncello flaschenweise. Parallel ist allerdings schon Jans Geburtstagsparty in vollem Gange. Die besorgte Sophia fragt sich, wo die beiden stecken…Als Mandy am Morgen zufällig auf Ole trifft, ist die Stimmung zwischen beiden immer noch frostig. Gleichzeitig spürt sie, dass die Begegnung sie alles andere als kalt lässt und sie Ole sehr vermisst hat. Um Klarheit über ihre Gefühle zu erlangen, will Mandy noch einmal mit Ole reden, doch als sie vor ihm steht, ist sie plötzlich so nervös, dass sie kein Wort mehr herausbekommt. Mandy versteht die Welt nicht mehr, worauf Robin die Vermutung äußert, dass sie sich wohl in Ole verliebt hat. Daraufhin wird Mandy bewusst, dass sie ihre Gefühle für Ole nicht länger leugnen kann und beschließt, ihm erneut ihr Herz auszuschütten…