«Who Killed Sara?» geht schon im Mai weiter

US-Fernsehen

Erst im März 2021 veröffentlichte der Streamingdienst Netflix die erste Runde.

Nur wenige Tage nach der Premiere vongaben die Verantwortlichen von Netflix bekannt, dass die Serie offiziell verlängert sei und die zweite Staffel schon am 19. Mai 2021 ausgestrahlt wird. Zusätzlich haben sich Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho und Antonio de la Vega dem Cast für die zweite Staffel angeschlossen.Im Deutschen mit dem Titel «Wer hat Sara ermordert?» folgt Alex Guzmán (Manolo Cardona), der nach 18 Jahren Haft endlich aufbricht, um sich an der Familie zu rächen, die er für den Tod seiner Schwester, der titelgebenden Sara (Ximena Lamadrid), verantwortlich macht. Durch die Erzählung in der Gegenwart und Rückblenden in die Zeit um den Tod des Teenagers werden mehr und mehr Geheimnisse der Lazcano-Familie aufgedeckt.José Ignacio Valenzuela fungiert als Autor, während Juan Uruchurtu für Perro Azul produziert. Regie bei den Episoden führen David "Leche" Ruiz, Carlos Bolado und Poncho Pineda.