FOX bestellt «Our Kind of People»

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen produzierten zuvor die Musical-Serie «Star».

Fox Entertainment, die junge Produktionsfirma des TV-Networks FOX, hat Lee Daniels und Karin Gist den ersten Zuschlag einer Serienproduktion für die kommende Season erteilt. Das Projekt hört auf den Namenund kommt von den «Star»-Machern. Bereits seit mehreren Jahren ist das Format in Entwicklung.Laut der Logline spielt das Drama in der aufstrebenden Welt von Oak Bluffs auf Marthas Weingut, einer historischen Hochburg, in der die reiche und mächtige schwarze Elite seit über 50 Jahren zu Hause ist. Die Serie folgt der Protagonistin Angela Vaughn, einer willensstarken, alleinerziehenden Mutter, die sich aufmacht, den Namen ihrer Familie zurückzuholen und die Welt mit ihrer revolutionären Haarpflegelinie zu verändern, die die angeborene, natürliche Schönheit schwarzer Frauen betont.Gist schreibt und produziert zusammen mit Claire Brown für ihre The Gist Of It Productions. Daniels, Marc Velez und Pam Williams sind über Lee Daniels Entertainment als ausführende Produzenten tätig, Ben Silverman, Howard T. Owens und Rodney Ferrell von Propagate sind ebenfalls als EPs an Bord. Montrel McKay ist ein nicht-schreibender ausführender Produzent.