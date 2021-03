Nate Mann spielt die Hauptrolle in «Master of the Air»

US-Fernsehen

Das Projekt gilt als «Band of Brothers»-Nachfolger.

Für den Streamingdienst AppleTV+ haben sich Tom Hanks, Steven Spielberg und Gary Goetzman zusammengeschlossen, um ein Nachfolgeprojekt von «Band of Brothers» und «The Pracific» zu drehen. Inzwischen hat man auch Nate Mann unter Vertrag genommen.Er schließt sich einem Ensemble an, zu dem auch die bereits angekündigten Darsteller Anthony Boyle («The Plot Against America», «Harry Potter and the Cursed Child») sowie Austin Butler («The Carrie Diaries») und Callum Turner («Fantastic Beasts and Where to Find Them») gehören.«Masters of the Air» wird von «Band of Brothers»-Autor John Orloff und Graham Yost geschrieben, beide sind Co-Executive Producer. Spielberg wird über Amblin Television als ausführender Produzent fungieren. Die Serie wird nicht das erste Projekt zum Zweiten Weltkrieg sein, das Hanks bei Apple realisiert. Der Streamer veröffentlichte zuvor den Seekriegsfilm «Greyhound», den Hanks schrieb, in dem er die Hauptrolle spielte und den er zusammen mit Goetzman und Playtone produzierte.