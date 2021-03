«American Gods» geht zu Ende

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender Starz möchte keine neuen Folgen mehr.

Die US-Serienadaption vonwird nach der dritten Staffel eingestellt. Die filmische Version des gleichnamigen Romans wird keine vierte Staffel bekommen. Allerdings sind die Verantwortlichen bei Starz bereit, über einen abschließenden Film oder eine Mini-Serie zu sprechen. Der Grund der Einstellung ist offensichtlich: Starz gingen zuletzt die Zuschauer flöten."«American Gods» wird nicht für eine vierte Staffel zurückkehren. Jeder bei Starz ist der engagierten Besetzung und Crew sowie unseren Partnern bei Fremantle dankbar, der die immer relevante Geschichte des Autors und ausführenden Produzenten Neil Gaiman zum Leben erweckt haben, die das kulturelle Klima unseres Landes anspricht", sagte ein Sprecher von Starz in einem Statement.«American Gods» hatte in seinen drei Staffeln vier Showrunner, wobei die ursprünglichen Showrunner Bryan Fuller und Michael Green die Serie verließen, nachdem sie mit dem Produzenten Fremantle aneinandergeraten waren. «American Gods» wird von Living Dead Guy, J.A. Green Construction Corp., The Blank Corporation, Fremantle North America und Starz Originals produziert.