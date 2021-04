«Stinki Stinkehund»: SWR adaptiert französische Serie für den KiKA

TV-News

Das französische Original «Stinky Dog» stammt aus dem vergangenen Jahr. Im Mai kommt die deutsche Version zum Kinderkanal von ARD und ZDF.

Ab dem 17. Mai dürfen die KiKA-Zuschauer werktäglich ab 17:35 Uhr auf die Abenteuer vonfreuen. Die Serie – gedacht für Fünf- bis Achtjährige – heißt im französischen Original «Stinky Dog» und wird nun vom SWR ins Deutsche adaptiert. Die Redaktion im SWR liegt bei Benjamin Manns. Das Original stammt aus dem Jahr 2020 und wurde von Dandelooo, Folivari, Panique! und Pikkukala nach den Büchern von Marc Boutavant und Colas Gutman produziert.Inhaltlich wird Stinki Stinkehund und seinem besten Freund Kater Plattikat gefolgt, die zusammen in einer Mülltonne wohnen. Sie sind Außenseiter und werden von den anderen verächtlich behandelt. Aber Stinki ist ein glücklicher Hund. Er liebt es in seiner Mülltonne zu leben und Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Es ist seine Welt und er sehnt sich nach nichts Anderem. Mit seinem Optimismus und seiner Offenheit kann Stinki alles erreichen: Er gewinnt das Herz der schicken Hündin Sanchichi, wird Detektiv oder Blindenhund, er macht Urlaub am Meer und fliegt sogar auf den Mond.Die Serie umfasst insgesamt 52 Ausgaben, die jeweils in Doppelfolgen ausgestrahlt werden. Nach der Ausstrahlung wandern die Episoden in die ARD-Mediathek und sind im KiKA-Player verfügbar. Auch eine Verwertung über den Kindernetz YouTube-Channel ist möglich. Die deutsche Bearbeitung übernahm Liberofilm in Zusammenarbeit mit den Viktoria Studios Berlin, für das Buch und die Regie war Erik Stappenbeck verantwortlich.