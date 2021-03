«I Can See Your Voice» kommt gut in Runde zwei

Quotennews

Im Hochsommer 2020 wählten die Zuschauer lieber den Biergarten. Das Vertrauen von RTL zahlte sich am Dienstag aus.

Wie gut lassen sich die Einschaltquoten zwischen den zwei-Staffeln vergleichen? Der Kölner Fernsehsender RTL strahlte die ersten zwei Folgen am Dienstag und Mittwoch Mitte August 2020 aus, in der in Deutschland das Infektionsgeschehen deutlich geringer war als derzeit. Damals waren Ausgangsbeschränkungen gelockert, sodass die Bundesbürger ihre Zeit in der Natur verbrachten.2,14 sowie 1,85 Millionen Menschen verfolgten die ersten beiden Episoden, die bei den Umworbenen auf 13,1 und 11,1 Prozent Marktanteil kamen. Am Dienstag startete der Sender nun die zweite Staffel, die sogar sechs Episoden umfasst. Die Premiere der neuen Season sorgte nun für 2,30 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 7,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr Moderator Daniel Hartwich 1,11 Millionen junge Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf starke 14,3 Prozent.Zwischen 22.15 und 23.15 Uhr wiederholte RTL (Teil 1). Dieser erreichte 1,08 Millionen Zuschauer und fuhr in der Zielgruppe nur 9,6 Prozent Marktanteil ein. Danach erzieltenoch 0,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei fürchterlichen 5,7 Prozent.