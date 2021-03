Tyra-Banks-Tanzshow bekommt 30. Staffel

US-Fernsehen

«Dancing with the Stars» wird auch weiterhin im Fernsehen zu sehen sein.

Moderatorin Tyra Banks und die Juroren Len Goodman, Derek Hough, Carrie Ann Inaba und Bruno Tonioli werden auch weiterhin in der Tanzshowzu sehen sein. Der TV-Sender ABC hat grünes Licht für eine 30. Staffel erteilt, die wohl im Herbst 2021 an den Start geht.Das Finale der 29. Staffel von «Dancing with the Stars» erreichte im vergangenen November 6,1 Millionen Gesamtzuschauer, ein Sechs-Wochen-Hoch, aber zwei Millionen Zuschauer weniger als bei der Premiere der Show. «Dancing with the Stars» wird von der Produktionsabteilung der BBC Studios in Los Angeles produziert, wobei Andrew Llinares und Banks als ausführende Produzenten fungieren.Kaitlyn Bristowes Sieg sorgte dafür, dass zwei «Bachelorette»-Gesichter den Titel hintereinander gewannen. Die ehemalige Kandidatin Hannah Brown trat ebenfalls an und gewann Staffel 28 von «Dancing With the Stars».