Marci Proietto steigt zur Animationschefin auf

US-Fernsehen

Die langjährige Produktionsexpertin wird in einem neuen Unternehmen arbeiten.

Das Produktionsstudio 20th Television befördert Marci Proietto zur Animationschefin und wird somit die Leiterin aller animierten Serien aus dem Hause der Disney Television Studios. Unter ihrer Leitung entstehen derzeit elf Projekte. Proietto wird Chefin des neuen Studios 20th Television Animation und wird innerhalb der Gruppe weiterhin die Projekte managen und produzieren, darunter «Family Guy», «American Dad», «Bob's Burgers» und «The Simpsons» sowie «Central Park» von Apple TV+ , «Solar Opposites» von Hulu und das kürzlich bestellte «Koala Man» des Streamers.Durch die neue Struktur werden diese Shows nicht mehr unter die Zuständigkeit von 20th Television fallen. Ähnlich wie die neu gegründete Walt Disney Television Alternative unter der Leitung von Rob Mills, werden Proietto und ihre neue Produktionseinheit an den Walt Disney Television President of Entertainment Craig Hunegs berichten."Dieses Studio ist buchstäblich der einzige Ort, an dem ich je gearbeitet habe, und ich hatte das Glück, einen Platz in der ersten Reihe zu haben, um die Kreativität und das Genie von Künstlern wie Matt Groening, Seth MacFarlane, Loren Bouchard und Justin Roiland zu erleben", sagte Proietto, der direkt nach dem College als Assistent des Produktionsleiters zu 20th Century Fox Television kam. "Ich liebe das, was wir tun, und ich bin Craig und Dana Walden dankbar für dieses Vertrauensvotum. Dies ist wirklich eine Boomzeit in der Erwachsenenanimation und ich freue mich darauf, die Führung dieses Studios mit dieser neuen Produktionseinheit weiter auszubauen, die sich darauf konzentriert, unsere Liste erfolgreicher animierter Serien zu erweitern."