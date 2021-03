Legendary Television sichert sich «The Evening and the Morning»

US-Fernsehen

Das neue Projekt basiert auf dem vierten Teil einer Ken-Follett-Reihe.

Die Produktionsfirmen Range Media Partners und Legendary Television haben sich zusammengetan, um eine Serienadaption vonzu entwickeln und finanzieren. In Deutschland erschien der Roman von Ken Follett unter dem Titel „Kingsbridge - Der Morgen einer neuen Zeit“ und ist der vierte Band der „Kingsbridge“-Reihe.Das Buch ist ein Prequel zu Folletts 1989 erschienenem Roman "Die Säulen der Erde", der 2010 von Starz verfilmt wurde. Es spielt im Jahr 997 n. Chr., dem Ende des Dunklen Zeitalters. England wird von den Walisern im Westen und den Wikingern im Osten angegriffen. Die Machthaber beugen das Recht nach ihrem Willen, ohne Rücksicht auf das einfache Volk und oft im Konflikt mit dem König. Ohne eine klare Rechtsordnung herrscht Chaos. In diesen turbulenten Zeiten sind die Leben von drei Personen miteinander verwoben."Ich bin gespannt auf die Entwicklung von «The Evening and the Morning» als Fernsehserie und freue mich, dass meine Geschichte in so guten Händen ist", so Follett. "Die Möglichkeit, mit unseren Freunden von Range Media Partners an einem so aufregenden Projekt eines so renommierten Autors wie Ken Follett zu arbeiten, ist ein großer Gewinn für uns bei Legendary", sagte Chris Albrecht, Leiter von Legendary Television.