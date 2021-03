«Young Sheldon» geht drei Staffeln länger

US-Fernsehen

Die junge Serie um Sheldon Cooper wird noch bis mindestens 2024 bei CBS zu sehen sein.

Nach dem Ende von «The Big Bang Theory» suchte CBS nach einem Nachfolger für die beliebte Wohngemeinschaft. Da sich «Kevin Can’t Wait» als Flop herausstellte, bestellten die Verantwortlichen bei Sitcom-Legende Chuck Lorre einen Ableger von Sheldon & Co. Bereits seit dem Jahr 2017 istim CBS-Programm.Nun wurde die Serie um drei weitere Staffeln verlängert und wird bis mindestens 2024 beim US-Network mit dem Auge ausgestrahlt. "Unter der geschickten Leitung von Chuck Lorre und Steve Molaro haben diese großartige Besetzung und die begabten Autoren diese wunderbaren Charaktere zum Leben erweckt", sagte Kelly Kahl, Präsidentin von CBS Entertainment."«Young Sheldon» dominiert die Comedy-Landschaft des Senders und ist der Dreh- und Angelpunkt des CBS-Comedy-Programms mit den besten Quoten am Donnerstag. Der Humor, die Wärme und das Herz, das die Familie Cooper ausstrahlt, ist ein unbestreitbarer Anreiz für die Millionen von Fans, die jede Woche einschalten. Wir sind gespannt, was die nächsten drei Staffeln für einen etwas älteren Sheldon und alle Coopers bereithalten."