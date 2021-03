Filmografischer Stammtisch: Kabel Eins startet Film-Podcast

Vermischtes

Vater Henni und Sohn Max Nachtsheim alias Rockstah diskutieren im Wochenrhythmus über die „besten Filme aller Zeiten“, die es bei Kabel Eins im Programm zu sehen gibt.

Programm-Promo mal anders: Im neuen FYEO-Podcastsprechen Henni Nachtsheim, bekannt vom Comedy-Duo Badesalz, und Sohn Max, der unter dem Rapper-Alias Rockstah Karriere macht, über das kulturelle Generationen-Thema „Die Besten Filme aller Zeiten“ bei Kabel Eins. Der Unterföhringer Sender fährt immer wieder mit Klassikern von Bud Spencer und Terence Hill auf oder zeigt wie an Ostersonntag den Kultfilm «Der Prinz aus Zamunda» mit Eddie Murphy aus dem Jahr 1988.Der Podcast erscheint zum ersten Mal am Sonntag, 4. April, um 22:15 Uhr und ist dann im Wochenabstand jeweils mittwochs verfügbar. Neben vielen interessanten Hintergründen, amüsanten Anekdoten und Fun-Facts zu den „Besten Filmen aller Zeiten“ bei Kabel Eins, schwärmen Vater und Sohn unter anderem über die Qualität der deutschen Synchronisationen und testen sich gegenseitig in einem Quiz zu ihrem Filmwissen.In der ersten Folge des „filmografischen Stammtisch“ enthüllt Henni, in welchem Kino er vor 49 Jahren «Vier Fäuste für ein Halleluja» sah. Der Film ist am Freitag im Programm zu sehen. Max verrät zudem, dass er Quentin Tarantinos Filme erst so richtig versteht, seit er für den Podcast die Italo-Western der 1970er nachholte.