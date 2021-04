«The Voice Kids»-Finale läuft am Sonntag

TV-News

Sat.1 macht die Primetime am letzten Wochenende im April zur Plattform für «The Voice Kids».

Bislang sind fünf Ausgaben der neuen-Staffel zu sehen gewesen, die fast komplett die Zehn-Prozent-Marke in der Zielgruppe hinter sich lassen konnten. Einzige Ausnahme war Show vier, die auf dennoch gute 9,3 Prozent kam. Unter anderem machte hier Das Erste dem Privatsender Sat.1 gehörig zu schaffen, denn die öffentlich-rechtliche TV-Station verzeichnete mit «Klein gegen Groß» 1,27 Millionen 14- bis 49-Jährige und damit bärenstarke 16,7 Prozent. Diese Werte gehören für «The Voice Kids» allerdings der Vergangenheit an. Nichtsdestotrotz ist der kindliche Casting-Ableger ein Erfolg für den Unterföhringer Sender, der möglichst auch erfolgreich zu Ende gebracht werden soll.Dafür haben sich die Programmplaner etwas einfallen lassen. Zwar sind die regulären Episoden am Samstag zu sehen, doch das Finale wird auch in diesem Jahr am Sonntag zu sehen sein. Zur Erinnerung: Zwischen 2017 und 2020 lief die Show immer sonntags. Am 25. April, nur einem Tag nach dem letzten Sing-Off kommt es zum Showdown um den Titel 2021 und der Entscheidung, welcher Coach sich diesmal durchsetzen kann – Stefanie Kloß, Alvaro Soler, Wincent Weiss oder Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier.Damit wird das letzte April-Wochenende zum «The Voice Kids»-Wochenende. Vermutlich planten die Programmverantwortlichen auch deshalb um, da am ersten Samstag im Mai im Gegenprogramm Live-Fußball im Ersten zu sehen ist, wenn Borussia Dortmund Holstein Kiel im DFB-Pokal-Halbfinale empfängt. Dann wäre es wohl erneut zu einem ARD-begründeten Einbruch der Quoten gekommen. So muss man sich eben mit dem Schwarzwald-«Tatort » messen.