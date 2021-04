APRILSCHERZ: #WirBleibenZuHause: Joyn und TV Now frei verfügbar

Vermischtes

Die Bundesregierung und die Länder haben sich mit der Mediengruppe RTL Deutschland und der ProSiebenSat.1-Gruppe über eine besondere Vereinbarung abgestimmt.

Die Real-Crime-Show «Der Alptraummann», die neue VOX-Serie «8 Zeugen» oder die Reality-Show «Are You The One» mit Sophia Thomalla. Der Streamingdienst TV Now bietet seinen Zuschauern über Ostern ein breit gefächertes Programm an. Auch der Streamingdienst der ProSiebenSat.1-Gruppe, Joyn , hat mit «Fargo», «Veronica Mars» und «The Collapse» ein buntes Fiction-Programm auf die Beine gestellt.Wie die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär, mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD, Kevin Kühnert, in einem ausführlichen Talk zur Digitalisierung in der Talk-App „Clubhouse“ am Dienstagnachmittag mitteilten, werden die Wünsche zahlreicher Bürger umgesetzt. Die Bundesregierung und die Länder werden den Bürgern über die Osterfeiertage eine kostenfreie Joyn- und TV-Now-Nutzung ermöglichen.Zwar gebe es Wünsche nach kostenfreien Netflix-Tagen, allerdings lege Bär das Hauptaugenmerk auf die deutschen Streamingdienste. Im Gespräch mit mehreren Nutzern unterstützte Kühnert den Vorschlag von Bär, der eilig zwischen den Ländern noch am Mittwoch umgesetzt wurde. Für die kostenfreie Nutzung müsse man bei den zwei Diensten lediglich seine Handynummer und sein Kundenpasswort eingeben.