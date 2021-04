«Buffy»-Star Gellar in Amazon-Piloten «Hot Pink» zu sehen

US-Fernsehen

Die Videoabteilung des Versandriesen plant eine neue Serie mit Sarah Michelle Gellar.

Die Schauspielerin Sarah Michelle Gellar wird die Hauptrolle in der Young-Adult-Komödiespielen, von der Amazon einen Piloten bestellte. Die Serie ist lose inspiriert von Elana K. Arnolds Buch "What Girls Are Made Of". In dem Buch wurde Nina Faye in dem Glauben erzogen, dass es so etwas wie bedingungslose Liebe nicht gibt, was bedeutet, dass sie alles für ihren Freund tun würde, um zu beweisen, dass sie es wert ist. Doch als er mit ihr Schluss macht, ist Nina verloren und macht sich auf den Weg, um herauszufinden, was die Bedingungen der Liebe wirklich sind.Elisabeth Holm hat «Hot Pink» entwickelt, Holm ist auch ausführende Produzentin. Desiree Akhavan wird bei dem Pilotfilm Regie führen und die Produktion übernehmen. Rebecca Green wird zusammen mit Sue Naegle und Ali Krug für Annapurna auch die Produktion übernehmen. Amazon Studios wird in Zusammenarbeit mit Annapurna produzieren.Gellar ist vielleicht am besten für ihre kultige Hauptrolle in der Serie «Buffy» bekannt. Sie trat auch in den Serien wie «All My Children» und «The Crazy Ones» auf und gehörte zum «Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast»-Franchise.