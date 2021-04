Super RTL sichert sich kanadische Krime-Serie «Carter»

TV-News

Zum Anfang der insgesamt zwei Staffeln mit jeweils zehn Episoden gibt es viermal eine Doppelfolge.

Die eigentlich als Kindersender bekannte TV-Station zeigt in der Primetime überwiegend Krimi-Formate aus den USA. Allen voran stechen «CSI: Miami», «Dr. House» und «Bones – Die Knochenjägerin» hervor und bescheren dem Sender, der kürzlich komplett in die Hand der Mediengruppe RTL gegangen ist , gute Quoten. Nun sicherte man sich eine weitere Serie jenseits des Atlantiks, allerdings stammt diese nun aus Kanada.Super RTL zeigt die Comedy-Crime-Serieals Free-TV-Premiere und versendet in nur einer Woche die komplette erste Staffel, die zehn Folgen umfängt. Los geht es mit einer Doppelfolge am Donnerstag, 22. April, um 22 Uhr, die im Anschluss an «CSI: Miami» zu sehen ist. Am darauffolgenden Freitag, Samstag und Montag zeigt der Sender ebenfalls Doppelfolgen, ehe die Sendung auf dem regulären Sendeplatz am Donnerstagabend um 22 Uhr fortgesetzt wird. Mit dem 29. April ist damit die erste Staffel dann auch komplett ausgestrahlt worden. Wer trotz des straffen Programms die ganze Serie bingen möchte, kann dies ab dem 16. April bei TV Now erledigen. Dort steht die Serie komplett hinter der Bezahlschranke zur Verfügung.Worum geht es in «Carter»? Harley Carter (Jerry O’Connell) ist als TV-Polizist berühmt geworden. Nach einem handfesten Skandal kehrt er in seine kanadische Heimatstadt zurück und wird, gemeinsam mit seinen alten Freunden Sam (Sydney Tamiia Poitier) und Dave (Kristian Bruun), zum „echten“ Ermittler. In der ersten Episode versucht das Trio, Carters Hausverwalter zu rehabilitieren, dem ein Mord angehängt wurde, den er gar nicht begangen hat. Das kanadische Format setzt auf eine Mischung aus spannender Polizeiarbeit und lockeren Sprüchen.