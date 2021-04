Drei Stunden live: Sat.1 Gold macht «Lenßen live Spezial»

TV-News

Die Sonderprogrammierung ist der Auftakt der neunten Staffel «Lenßen live – Der Kultanwalt am Telefon».

Der Spartensender Sat.1 Gold hat für den 6. April ein Primetime-Special des Call-In-Formats «Lenßen live» angekündigt, das gleichzeitig auch den Auftakt der neunten Staffel bildet. Inhat sich Anwalt Ingo Lenßen prominente Unterstützung geholt und beantwortet zusammen mit K11-Star und Ex-Oberkommissarin Alexandra Rietz, Diplom-Psychologe Rolf Schmiel, Sex-Expertin Paula Lambert und Hundetrainer Jochen Bendel Fragen der Zuschauer – drei Stunden am Stück. Dementsprechend rückt die Sendung auch zwei Sendeplätze nach vorne und startet um 20:15 Uhr.Die Experten werden bei thematisch relevanten Fällen in die Live-Sendung geschaltet, um die Anrufer gemeinsam mit Ingo Lenßen zu beraten. „Ich freue mich auf diesen Abend mit meinem Experten-Kultteam. Ihr Rat wird uns bei Fällen, bei denen ihre Expertise sinnvoll ist, sehr wertvoll sein“, erklärt Lenßen. Als Social-Media-Sidekick nimmt sich Kevin Körber dem Twitterfeedback zu den Fällen der Sendung unter dem Hashtag #Lenssen an.An den folgenden Dienstagen sendet Sat.1 Gold weitere Folgen der Sendung, allerdings wieder in der regulären Ausführung «Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon». Der Sendestart erfolgt dann ab dem 13. April immer um 22:05 Uhr und erstreckt sich über zwei Stunden. Constantin Entertainment produziert die Sendung im Auftrag von Sat.1 Gold.