«CSI: Vegas» mit William Petersen geht in Serie

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen konnten sich auch mit Jorja Fox über eine Rückkehr einigen.

Die Stars der Originalserie, William Petersen und Jorja Fox, werden die Rollen von Gil Grissom und Sara Sidle wieder aufnehmen. Die Serie, ein Spin-Off von «CSI», schlägt ein brandneues Kapitel in Las Vegas auf, der Stadt, in der alles begann. Zunächst war eine mehrteilige Fortsetzung zum 20. Geburtstag im Gespräch, aufgrund der Corona-Pandemie wurde aber die Produktion verschoben.Neben Petersen und Fox werden in der neuen Serie auch Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez und Mandeep Dhillon zu sehen sein. Die Serie wird während der Ausstrahlungssaison 2021-2022 debütieren. Jason Tracey wird als ausführender Produzent und Showrunner fungieren. Uta Briesewitz wird bei der ersten Episode Regie führen und als ausführende Produzentin fungieren. Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Anthony Zuiker, Carol Mendelsohn, Ann Donahue, Craig O'Neill, Petersen und Cindy Chvatal fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Die Serie wird von den CBS Studios in Zusammenarbeit mit Jerry Bruckheimer Television produziert und international von der ViacomCBS Global Distribution Group vertrieben."Vor 21 Jahren haben wir «CSI» ins Leben gerufen und mit Erstaunen beobachtet, wie diese neue Kinoserie ein ganzes Genre ins Leben rief und zu einem bahnbrechenden Moloch wurde, der auch heute noch globale Resonanz hat", sagte Kelly Kahl, Präsidentin von CBS Entertainment. "Wir sind begeistert, die nächste Generation von forensischen Kriminalisten in der Marke «CSI» willkommen zu heißen und sie mit den legendären Charakteren aus der Vergangenheit zu vereinen, die wir immer noch lieben, darunter der außergewöhnliche Billy Petersen und Jorja Fox. Die Technologie zur Verbrechensbekämpfung hat sich in den letzten Jahren dramatisch weiterentwickelt, und in Kombination mit dem klassischen «CSI»-Geschichtenerzählen können wir es kaum erwarten, diesem neuen «CSI»-Team bei dem zuzusehen, was es am besten kann: den Beweisen folgen."