NBC bestellt «Ordinary Joe»

US-Fernsehen

In der Fernsehserie spielt James Wolk die Hauptrolle.

Bereits seit einem Jahr tüfteln die Verantwortlichen an, doch aufgrund der Corona-Pandemie fiel das Projekt hinten über. Nun bestellte NBC das Format. Die Serie erforscht die drei parallelen Leben der Hauptfigur (James Wolk), nachdem er an einem Scheideweg in seinem Leben eine einschneidende Entscheidung trifft.Die Serie stellt die Frage, wie anders das Leben aussehen könnte, wenn man seine Entscheidung auf der Grundlage von Liebe, Loyalität oder Leidenschaft treffen würde. Neben Wolk spielen in der Serie auch Natalie Martinez, Charlie Barnett und Elizabeth Lail mit. Russel Friend und Garret Lerner fungieren als Drehbuchautoren und ausführende Produzenten.Matt Reeves, Adam Kassan und Rafi Crohn von 6th & Idaho werden zusammen mit Howard Klein von 3 Arts ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Adam Davidson führte Regie und produzierte den Pilotfilm. 20th Television und Universal Television werden als Studios an der Serie arbeiten.