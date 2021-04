Aus 15 Minuten werden sieben Stunden: «Joko & Klaas Live» überzeugt mit Pflege-Doku

Quotennews

Eine Schicht lang begleitete die Sondersendung den Alltag einer Pflegekraft, um auf den Pflegenotstand aufmerksam zu machen. Auch aus Quotensicht konnte ProSieben mit der Doku zufrieden sein.



#nichtselbsverständlich trifft den Nerv. Sensationelle 17,2 % der jungen Zuschauer (14-39) schauen die #RespektKundgebung für die Pflege. Der Marktanteil bei älteren Zuschauern(14-49) liegt bei sehr guten 12,2 %. Die Nettoreichweite von #JKLive bei magischen 5,84 Mio.. Danke. — ProSieben (@ProSieben) April 1, 2021

Am Dienstagabend gelang es Joko und Klaas einen Sieg gegen ProSieben einzufahren und somit gewannen sie 15 Minuten der Sendezeit am gestrigen Abend. Doch aus diesen 15 Minuten wurden nach Absprache mit dem Sender sieben Stunden ohne Werbeunterbrechung, die dem Pflegenotstand in Deutschland gewidmet waren. Ohne Ankündigung fiel das übliche Serienprogramm aus und stattdessen begleiteten die Zuschauer die Schicht einer Pflegekraft des Uniklinikums Münster via Body-Cam.Insgesamt schalteten 0,73 Millionen Fernsehende fürein. Die Reichweite war recht hoch, wenn man bedenkt, dass das Format über einen so langen Zeitraum ausgestrahlt wurde. Der Sender fuhr einen guten Marktanteil von 4,4 Prozent ein. Mit 0,53 Millionen Umworbenen war der größte Teil des Publikums in der jüngeren Zuschauergruppe. Um 20.15 Uhr lagen hier nur der Countdown zur WM-Qualifikation bei RTL , das «ARD extra» und «Aktenzeichen XY» bei ZDF weiter vorne. Folglich bedeutete dies eine hohe Quote von 12,2 Prozent. Die Serienabende hatten in den vergangenen Wochen für deutlich schlechtere Quoten gesorgt.Nachdem der Mittwochabend in Sat.1 nicht mehr mit «Das große Promibacken» belegt war, setzte der Sender diese Woche auf die Clipshow. Mit 0,97 Millionen Zuschauer blieb hier jedoch der Erfolg aus. Mehr als niedrige 3,2 Prozent Marktanteil kamen nicht zustande. Bei den 0,28 Millionen Werberelevanten musste sich der Sender mit enttäuschenden 3,6 Prozent Marktanteil zufriedengeben.steigerte sich dann vor 0,82 Millionen Fernsehenden auf eine passable Sehbeteiligung von 4,8 Prozent. Bei gleichbleibender Zuschauerzahl wuchs der Marktanteil in der Zielgruppe auf annehmbare 6,1 Prozent.