Überraschungsniederlage gegen Nordmazedonien sorgt bei RTL für Spitzenquoten

Quotennews

In der zweiten Halbzeit vergrößerte sich das Publikum auf bis zu 7,29 Millionen Zuschauer. Über die bittere Niederlage konnte sich so zumindest RTL freuen.



Im Rahmen der WM-Qualifikation traf die deutsche Nationalmannschaft am gestrigen Abend in Duisburg zum bislang ersten Mal auf das Team aus Nordmazedonien. Die Mannschaft konnte sich erstmals über die Play-offs der Nations League für eine EM qualifizieren. Überraschenderweise unterlag das deutsche Team 1:2. Dies bedeutete die erste Niederlage bei einer WM-Qualifikation seit fast 20 Jahren.Zur Primetime war zunächst einzu sehen, für das 2,07 Millionen Fernsehende einschalteten. Dies entsprach einem passablen Marktanteil von 7,1 Prozent. Bei den 0,58 Millionen Umworbenen wurde eine maue Quote von 8,3 Prozent gemessen. In der ersten Halbzeit steigerte sich die Reichweite auf 6,18 Millionen Menschen. Folglich machte auch der Marktanteil einen deutlichen Sprung auf herausragende 19,5 Prozent. Die 1,52 Millionen Jüngeren gewannen genau zehn Prozentpunkte hinzu und lagen nun bei starken 18,3 Prozent.Nach einem kurzen Zuschauerrückgang in der Halbzeitpause waren zum Anpfiff der zweiten Halbzeit 7,29 Millionen Fußballbegeisterte mit von der Partie. Nun wurde eine überragende Sehbeteiligung von 27,3 Prozent gemessen. Auch das jüngere Publikum vergrößerte sich auf 2,04 Millionen Menschen, wodurch der Marktanteil auf noch bessere 28,4 Prozent wuchs. Der Sender sicherte sich mit dem Spiel die höchsten Reichweiten des Tages. In den vorherigen Tagen waren auch die Spiele gegen Island und Rumänien bei RTL gelaufen, doch das gestrige Spiel schnitt quotenmäßig am besten ab. Besonders groß fiel die Reichweitensteigerung von der ersten zur zweiten Halbzeit aus. Das Interesse an der Partie wuchs also, als die deutsche Mannschaft hinten lag.