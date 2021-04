«Naomi»: Sechs neue Hauptdarsteller

US-Fernsehen

Das DC-Drama von Ava DuVernay hat unter anderem Barry Watson unter Vertrag genommen.

Der demnächst entstehende Pilotfilm zur DC Comic-Drama-Serie von Ava DuVernay und Jill Blankenship wird mit weiteren Darstellern besetzt. Als bekanntestes Gesicht angelte sichden Schauspieler Barry Watson, der bei «Eine himmlische Familie» und «Hart of Dixie» mitspielte. «Ozark»-Regisseurin Amanda Marsalis wird die Regie übernehmen und den Pilotfilm mitproduzieren.Watson wird Greg spielen, Naomis Adoptivvater und Militärveteran, der glücklich mit Jennifer verheiratet ist und in Naomi die "perfekte Tochter" sieht. Mary-Charles Jones wurde als Annabell gecastet, Naomis "äußerst loyale Klassenkameradin und beste Freundin, die sich nicht scheut, Naomi harte Wahrheiten zu sagen“. Aidan Gemme wird Jacob spielen, den süßen, schüchternen, leicht nerdigen Freund von Annabelle, der sie wie eine Königin behandelt.Mouzam Makkar spielt Jennifer, Naomis Adoptivmutter, die Linguistik an der Militärbasis der Stadt unterrichtet und ihre kluge und begabte Tochter anhimmelt. Daniel Puig wird als Nathan auftreten, ein Highschool-Sportler, der kurz mit Naomi zusammen war, bevor sie die Sache beendete. Außerdem wurde Will Meyers als Anthony gecastet, ein stolzer "Städter", der in Naomi verknallt ist und alles tun wird, um ihr auf ihrem Weg zu helfen.Kaci Walfall wurde bereits als Naomi angekündigt, zu ihr gesellen sich Alexander Wraith, Cranston Johnson und Camila Moreno als feste Serienmitglieder. DuVernay und Blankenship schreiben und produzieren das Drama als ausführende Produzenten, Sarah Bremner und Paul Garnes von ARRAY Filmworks sind als nicht-schreibende ausführende Produzenten dabei. «Naomi» wird von ARRAY Filmworks in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert.