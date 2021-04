Ex-«Simpsons»-Produzent unterschreibt bei Verve

US-Fernsehen

Gemeinsam mit Julie Thacker Scully sind beide nun bei den Unternehmen unter Vertrag.

Das Ehepaar Mike Scully und Julie Thacker Scully hat beim Produktionsunternehmen Verve unterschrieben. Zuletzt arbeitete das Paar an der FOX-Animationsserie «Duncanville», bei der sie als Produzenten fungierten. Die Serie kehrt am 23. Mai 2021 für die zweite Staffel zurück, Amy Poehler wird auch weiterhin die Hauptrolle sprechen.Scully ist womöglich am besten bekannt für seine Zeit bei den «Simpsons», bei denen er vier Staffeln lang ausführender Produzent und Showrunner war. Er war auch Produzent von «Die Simpsons – Der Film», der 2007 veröffentlicht wurde. Er hat auch als Autor und Produzent an Erfolgsserien wie «Everybody Loves Raymond», «The Carmichael Show» und «Parks and Recreation» gearbeitet.Thacker Scully war auch Autorin und Co-Executive Producerin bei «Die Simpsons» sowie bei Serien wie «Fuller House» und der animierten Serienadaption von «Napoleon Dynamite», die Scully mitentwickelt hat.