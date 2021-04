Marisa Burger: Jeder Zuagroaste ist herzlich willkommen

Interview

Am Dienstag endet mit der 482. Episode die aktuelle Staffel der «Rosenheim-Cops». Quotenmeter sprach mit der guten Seele des Kommissariats über die Corona-Pandemie, die daraus steigenden Einschaltquoten und über den Tod von Joseph Hannesschläger.

Joseph Hannesschläger hat die Serie mit seiner Rolle als Korbinian Hofer mitgeprägt. Wir wussten schon lange, dass es ihm gesundheitlich nicht gut ging. Dass er nicht mehr da ist, macht uns sehr traurig. Aber in unseren Herzen ist er noch lebendig. Ich konnte mich damit auseinandersetzen und für mich gut verarbeiten. Und wir wollen in seinem Sinne mit der Serie weitermachen.Wir drehen in den Sommermonaten vornehmlich draußen und natürlich in Rosenheim.Durch ein Casting wurde ich für die Rolle besetzt. Zwar hat es erst im 2. Anlauf geklappt, dafür habe ich mich dann umso mehr gefreut.Die Schauspielerei ist mein absoluter Traumberuf und ich bin immer offen für neue Herausforderungen.Bei einer Parodie habe ich das Gefühl, etwas satirisch nachzuahmen – das tun wir bei den «Rosenheim Cops» nicht. Wir nehmen unsere Figuren sehr ernst und haben einen feinen Wortwitz mit vielen kleinen bayerischen Feinheiten in Gestik und Mimik. Ich glaube, viele Menschen sehen uns gerne, weil sie sich mit den einzelnen Charakteren identifizieren.Ich denke, in dieser schwierigen Zeit tut es gut, Erhellendes, Freundliches und Lustiges zu sehen. Wenn wir mit den «Rosenheim Cops» den Menschen eine Freude machen können, ist das doch wunderbar.Jeder „Zuagroaste“ ist herzlich willkommen mit der Bereitschaft, den einzelnen Rosenheimer Gepflogenheiten zu folgen.Solange ich noch jeden Morgen gerne aufstehe, um ans Set zu fahren, bin ich mit meiner ganzen Freude dabei.Hier geht ein großes Lob an die Produktion. Wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept. Klar, mag es für den einen oder anderen Zuschauer befremdlich wirken, wenn wir Abstandsregeln vor der Kamera einhalten müssen. Aber wir befinden uns gerade in einer besonderen Situation und Zeit.