«The Three of Us»: Insider leakt Besetzung

US-Fernsehen

In der neuen CBS-Comedy-Serie werden jedoch keine großen Gesichter zu sehen sein.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden im vergangenen Frühjahr zahlreiche Pilotfilme nicht gedreht. Eines dieser Projekte war die Sitcom, in der Oliver Hudson, Malin Akerman, Brent Morin und Vanessa Lachey als Hauptdarsteller geplant waren. Eine Person, die mit der Situation vertraut ist, sagt, die CBS Studios hoffen das Projekt an CBS verkaufen zu können. Sollte der TV-Sender ablehnen, sucht man einen neuen Käufer.Die Serie dreht sich um erwachsene Geschwister, die Kinder einer Scheidung sind. Sie müssen sich zusammenraufen, als der Ehemann ihrer Schwester unerwartet ankündigt, dass er die Ehe beenden will. Da letztes Jahr so viele Piloten auf Eis gelegt wurden, hat CBS dieses Jahr nur wenige neue Piloten bestellt.Frank Pines fungierte als Autor und ausführender Produzent des Pilotfilms, Ben Winston, Jeff Grosvenor und James Corden von Fulwell 73 waren ebenfalls ausführende Produzenten. CBS Studios produzierte, wobei Fulwell 73 derzeit unter einem Exklusivdeal mit dem Studio steht.