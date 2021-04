Justus rächt sich an Isabelle

Soap-Check

Unterdessen fordert Michi Jonas bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» zu einem Chili-Duell heraus.

Amelie kocht. Gregor verbietet ihr, die Assistenzstelle neu zu besetzen und verlangt, Kosten einzusparen, um die Rendite zu erhöhen. Oder kann sie das nicht? Carla öffnet ihr die Augen und Amelie dreht den Spieß um: Entweder Gregor hält sich aus dem Geschäft raus, oder er kann das Hotel allein leiten. Jens fängt aus beruflichem Frust plötzlich an, wie wild aufzuräumen. Ellen kennt den Mechanismus bei ihrem Vater: Wenn’s beruflich nicht rund läuft, räumt er, statt zu reden. Einfühlsam kann Mona Jens helfen: Er muss für sie nicht stark sein, sondern glücklich. David will den Job an der "Carlas"-Bar wegen der Nähe zu Amelie nicht annehmen. Doch als Werner dem Duo nach einem kurzen Gastspiel im Früchteladen einen hohen Unterhaltungswert attestiert, gibt David sich einen Ruck. Tatjana zögert, Pauls Angebot anzunehmen, ihre Nichte ohne Honorar vor Gericht zu vertreten. Aber hier geht es um Nadja, also sagt sie Paul zu. Nicht, ohne zu betonen, dass er keine Chancen bei ihr hat. Das sieht Paul anders ...Max will mit Vanessa eine Wette abschließen. Hildegard bricht zu einer Promo-Reise auf. Cornelius nutzt einen günstigen Moment. Rosalie will Christoph mit einem neuen Video zuvorkommen. Zum Dank, dass Max Shirin die Einladung für die Party überlassen hat, will sie für ihn kochen. Gerade als Shirin beginnt, in Max mehr als den oberflächlichen Verführer zu sehen, bekommt sie mit, wie Max Vanessa eine verfängliche Wette anbietet. Hildegard und Alfons genießen den Applaus und Hildegard freut sich über ihre zwei „Goldenen Schneebesen“. Als Siegerin macht sie sich für eine Woche auf eine Promo-Reise zu verschiedenen Restaurants in Deutschland auf, während André und Leentje froh sind, den Wettbewerb hinter sich zu haben. Um ihr Liebesglück mit Florian nicht erneut aufs Spiel zu setzen, bittet Maja ihren Vater, die Spyware nicht auf Eriks Computer zu installieren, sondern die Polizeiakte erneut zu prüfen. Während Maja und Florian hoffen, dass die Frage nach Eriks Schuld nicht mehr zwischen ihnen steht, nutzt Cornelius einen günstigen Moment und macht sich an Eriks Laptop zu schaffen. Rosalie vermutet Christoph hinter der anonymen Erpressung und überlegt, was sie nun tun soll. Da kommt ihr die Idee: Sie stellt ihren Streit mit Michael noch einmal als Video nach und kann es selbst in ganzer Länge online stellen. So hat Christoph nichts mehr gegen sie in der Hand.Als Huhn Frieda auf dem Voglhof von den anderen Hühnern ausgestoßen wird, will Stadlbauer sie kurzerhand schlachten. Kann Monika das verhindern?Eva plant, mithilfe einer Eventparty ihre Karriere zu retten. Als der Versuch scheitert, entfährt ihr leider ein gefährliches Geständnis. Trotz Utes Kritik hält Till an der Überwachung von Eva fest. Dafür ist ihm sogar fast jedes Mittel Recht. Allerdings ist auch Ute nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, hart zu kämpfen.Isabelle entscheidet sich dafür, das "Prunkwerk" endgültig aufzugeben. Als sich Justus als Käufer offenbart, wird ihr klar, dass sie Opfer seines Racheplans geworden ist. Lucie und Yannick übernehmen zwar die Verantwortung für ihr Handeln, doch um den Schaden begleichen zu können, muss Ina ihre Pläne erst einmal zu den Akten legen.Michi fordert Jonas zu einem Chili-Duell heraus. Als Maren von dieser schwachsinnigen Aktion erfährt, die für Jonas ziemlich unangenehme Folgen hat, lässt sie Michi deutlich wissen, für was für einen Idioten sie ihn hält. Zwischen Toni und Merle stellt sich die alte Vertrautheit wieder ein. Als Erik davon erfährt, berührt ihn das. Er wagt einen Vorstoß und lädt Toni ein. Als Toni Erik jedoch abblockt, macht der seiner Enttäuschung Luft.Max ist in großer Finanznot: Wenn er nicht bis zum Abend 70.000 Euro für den Kauf der Bar besorgt, macht der Barbesitzer ihn fertig. Doch wo soll Max so schnell so viel Geld herbekommen? Carmen liegt nach ihrem Unfall unterdessen bewusstlos im Krankenhaus. Lukas macht sich schlimme Vorwürfe und dreht in der Schule fast durch. Als er schließlich von Carmens Mutter zum Krankenhaus gerufen wird, erlebt er den Schock seines Lebens. Vince wiederum ist total gestresst: Er glaubt, dass Bella einen Freund hat. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, setzt sein Vater ihn weiter heftig unter Leistungsdruck: Liefert er in der neuen Schule nicht ab, muss er aufs Internat…Kevin ist vom Erfolg seiner #meineweltstehtkopf-Challenge begeistert. Allerdings wird er dadurch auch wieder daran erinnert, dass er immer noch nicht an Zoes Grab gewesen ist. Seine Angst davor ist einfach zu groß. Leonie bestärkt ihn jedoch, diesen Schritt zu gehen, und tatsächlich gibt sich Kevin einen Ruck. Leonies aufmunternde Worte und letztlich auch ein emotionaler Tagebuch-Eintrag von Zoe geben ihm die Kraft: Er schafft es endlich, sich auf dem Friedhof mit seiner verstorbenen Freundin auszusprechen. Das hat Kevin zu großen Teilen Leonie zu verdanken.Mandy ist noch immer völlig durcheinander, weil sie beim Boxkampf nicht zu Ole, sondern zu André gehalten hat. Als dieser ihr Avancen macht, ist sie kurz davor, ihrem Herzen zu folgen und sich erneut auf ihn einzulassen. Doch sie muss mit schlechtem Gewissen immer wieder an Ole denken – und das mit André fühlt sich plötzlich falsch an. Mandy gibt ihm schließlich einen Korb und sucht Ole auf, um sich bei ihm zu entschuldigen. Doch zu ihrem großen Kummer will Ole nichts mehr mit ihr zu tun haben. Getroffen wird Mandy klar, dass sie ihr eigenes Glück kaputtgemacht hat. Sie bereut ihr Verhalten zutiefst und würde das Geschehene gerne rückgängig machen. Aber dafür ist es zu spät…