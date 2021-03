Anke Engelke: Ich bin gerade ein ziemlicher Glückspilz

Interview

von Markus Tschiedert 31. März 2021, 10:58 Uhr

Die Schauspielerin stand für das neue Amazon-Projekt «LOL: Last One Laughing» vor der Kamera, bei dem Michael Bully Herbig Regie führte.

Eine Spaßbremse darf man in ihrem Beruf nicht sein, und doch ist es Anke Engelke (55) gerade strengstens verboten zu lachen. Wie das? Sie gehört zur neuen Comedy-Show «LOL: Last One Laughing» (ab 1. April 2021 bei Amazon), für das Michael Bully Herbig (52) zehn Comedians eingeladen hat. Neben Engelke sind das Barbara Schöneberger (47), Carolin Kebekus (40), Max Giermann (45), Kurt Krömer (46), Wigald Boning (54), Torsten Sträter (54), Rick Kavanian (50), Mirco Nontschew (51) und Teddy Teclebrhan (37), die in sechs aufgezeichneten Folgen versuchen müssen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer zuerst lacht, fliegt aus der Show. Wer am Ende übrig bleibt ist der Gewinner. Wie sich Anke Engelke dabei hält, durfte sie natürlich nicht verraten. Aber als erfahrende Komikerin («Die Wochenshow»), Synchronsprecherin («Die Simpsons») und Schauspielerin von Komödien («Frau Müller muss weg») wird sie sich gewiss wacker schlagen.Wir waren ja eine tiptop gemischte Tüte: auf der einen Seite Künstler wie Teddy Teclebrhan, der genial improvisiert und in seinen Kunstfiguren lebt, und auf der anderen Seite Stand-Up-Comedians wie Carolin Kebekus oder Thorsten Sträter, die die große Bühne kennen und einfach großartig Texte vortragen können. Die anderen bewegten sich irgendwo dazwischen. Barbara Schöneberger, Mirko Nontschew oder ich - wir sind ja keine klassischen Stand-Up-Comedians.Sechs Stunden für sechs Folgen. Und das war zwar immer wieder anstrengend wegen des Lachverbots, aber vor allem herausfordernd, spannend und aufregend.Der Schnitt ist wichtig, klar, 40 Kameras liefern eine Menge Material! Da muss dann eine Dramaturgie herausgeklöppelt werden. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen ja auch die Chance haben, jemanden beim Grinsen zu ertappen! Deshalb müssen möglichst viele einzelne Reaktionen gezeigt werden, Gesichter, Nahaufnahmen.Ja, das hat Bully daran geliebt. Er sagte, ihm wäre es ganz egal, ob jeder eine Nummer abliefert oder nicht. Ihm ging es darum zu sehen wie wir gegen das Lachen kämpfen - und gekämpft haben wir. Carolin hat das ja sehr gut beobachtet und treffend beschrieben: ‚Lachen zu unterdrücken ist zuweilen schmerzhaft. Wir werden alle krank.‘Vielen Leuten, die von der Pandemie betroffen sind, sei es gesundheitlich oder beruflich, ist gerade bestimmt nicht zum Lachen zumute. Man kann (es) sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, zuerst seine Leute entlassen zu müssen und dann auch noch den Betrieb zu schließen. Wenn man durch Köln radelt, sieht man, dass etliche kleine Geschäfte schon nicht mehr da sind. Die Theater sind zu, Clubs und Kinos sind geschlossen, manche für immer. Es ist furchtbar. Das ist in jeder Stadt so. Natürlich will man aber auch mal abschalten. Ich würde mal annehmen, dass die meisten gerade viel vorm Fernseher oder vorm Laptop sitzen. Es hängt also von Fall zu Fall ab.Ich bin gerade ein ziemlicher Glückspilz. Einige von uns können drehen und vor der Kamera stehen, wenn auch unter verschärften Auflagen, die man aber gut in Kauf nehmen kann. Wir werden viel getestet, und Buchbesprechungen und Proben laufen ganz viel über Meeting-Portale wie Zoom. Das ist zwar nicht mit dem wahren Leben zu vergleichen, es bringt aber auch nichts, innezuhalten und zu warten, bis alles vorbei ist.Leider bin ich weder Psychologin noch reine Humor-Expertin. Da müsste man Kolleginnen und Kollegen fragen die vor und während der Pandemie hauptberuflich auf der Bühne standen, weil sie ja in die Gesichter ihres Publikums schauen, Abend für Abend, und von einem Abend zum anderen oder von einer Stadt zur anderen erleben und vergleichen können, wie auf Pointen unterschiedlich reagiert wird.Ich hoffe doch mal, dass die Zeiten vorbei sind, in denen unterschieden wurde zwischen typischem Frauen- oder Männerhumor. Damit wurden einfach mal 50 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer ausgeschlossen – was für ein Quatsch! Gott sei Dank wollen die meisten Kolleginnen und Kollegen Witze machen, bei denen es nicht um Äußerlichkeiten, sondern um das Verhalten von Menschen geht.Mein Beruf ist spitze, Traumjob, keine Frage. Ob ich darin spitze bin - die Frage ist schon schwieriger zu beantworten. Ich bin ziemlich selbstkritisch, ‚Halt! Stopp! Jetzt nochmals ganz genau hinschauen, ob das alles okay ist.‘ Sich selber abzufeiern, das finde ich dagegen schwierig. Das kann ich, wenn ich Kuchen gebacken habe, aber nicht bei meiner Arbeit. Aber das sind ja alles Prozesse, die ich dankbar aufnehme, weil ich denke, das gehört zum Lernen dazu.