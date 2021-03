Universal TV bringt «Chicago Fire» und «Chicago Med» nach Deutschland

TV-News

Noch bevor die Staffeln in den USA ihren Abschluss finden, werden die erfolgreichen Reihen bei Universal TV zu sehen sein.

Seit November laufen die neuen Staffeln vonundim US-Fernsehen bei NBC – mit großem Erfolg. Denn beide Shows aus der „Windy City“ verzeichnen regelmäßig mehr als sieben Millionen Zuschauer und einem Zielgruppenrating von einem Prozentpunkt. Für den Pfauensender sind es nach «This Is Us» die beiden erfolgreichsten Serien der aktuellen Saison 20/21. Bislang flimmerten jeweils neun von 15 produzierten Episoden über die amerikanischen Bildschirme. Hierzulande müssen sich die Fans der beiden Serien nicht mehr lange gedulden.Universal TV zeigt ab dem 19. April die aktuelle neunte Staffel von «Chicago Fire» und die aktuelle sechste Season von «Chicago Med» als deutsche TV-Premiere. Dabei machen die Feuerwehrmänner immer montags um 21 Uhr den Anfang, gefolgt von den Medizinern um 21:45 Uhr. Auch in diesem Jahr kommt es im von Dick Wolf geschaffenen Serienuniversum, das noch aus «Chicago P.D.» und «Chicago Justice» besteht, zu einer Crossover-Folge, in der sich die Serienhelden beruflich wie privat über den Weg laufen.Zu Beginn der neuen Staffel von «Chicago Fire» befindet sich das Team um Captain Matthew Casey (Jesse Spencer) und Lt. Kelly Severide (Taylor Kinney) in höchster Alarmbereitschaft, da COVID-19 die Stadt vor große Herausforderungen stellt. Nachdem Emily Foster (Annie Illonzeh) die Feuerwache verlassen hat, um sich ihrem Medizinstudium zu widmen, stößt mit Gianna Mackey (Adriyan Rae) eine neue Sanitäterin zum Team, deren Anwesenheit unerwartete Probleme mit sich bringt. In der neunten Staffel erstmals mit dabei ist Adriyan Rae («Atlanta») als Sanitäterin Gianna Mackey. Außerdem sind erneut David Eigenberg als Christopher Herrmann, Christian Stolte als Randy „Mouch” McHolland und Joe Minoso als Joe Cruz zu sehen.Auch bei Chicago Med muss sich die gesamte Belegschaft des Gaffney Medical Center auf die neue Normalität mit dem Coronavirus einstellen. Während April (Yaya DaCosta) und Dr. Choi (Brian Tee) mit der Leitung der COVID-19-Einheit betraut werden, läuft der reguläre Klinikalltag weiter. Dr. Halstead (Nick Gehlfuss) hat mit einer Patientin alle Hände voll zu tun, die sich regelmäßig bei Stürzen verletzt und bei der er eine Alkoholabhängigkeit vermutet. Unterdessen befassen sich Dr. Marcel (Dominic Rains) und Dr. Manning (Torrey DeVitto) mit einem Patienten, dessen Krebs zurückgekehrt ist. In der 6. Staffel von Chicago Med neu mit dabei sind Steven Weber («Tote Mädchen lügen nicht»)als Dr. Dean Archer und Tehmina Sunny («Pandora») als Dr. Sabeena Virani.Universal TV ist in Deutschland über Sky, Sky Ticket, Vodafone Giga TV, Unitymedia, Magenta TV, 1&1 Digital-TV, M7 und waipu.tv empfangbar.