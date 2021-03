3 Quotengeheimnisse

Jeweils 1,19 Millionen Menschen verfolgten am Montagnachmittag «Sturm der Liebe» und «Rote Rosen».

Selbst die Zuschauer der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender wandern immer mehr in die Mediatheken ab. Am Montag verbuchten «Rote Rosen» und «Sturm der Liebe» jeweils 1,19 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 13,0 und 12,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 0,11 und 0,16 Millionen Zuschauer auf der Uhr, die Marktanteile betrugen 5,7 und 8,2 Prozent.Nach der Eventwoche ist vor der Eventwoche: Die Einschaltquoten von «Unter Uns» haben sich wieder auf ein mäßiges Niveau eingependelt. 1,00 Millionen Menschen verfolgten am Montag um 17.30 Uhr die werktägliche Serie, die auf einen Marktanteil von 7,6 Prozent kam. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,32 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf leicht unterdurchschnittliche 11,2 Prozent.Mit der amerikanischen Factual-Show «Fixer Upper – Umbauen, einrichten, einziehen!» hat der Frauensender sixx ein Format neu für sich entdeckt. Inzwischen die sind die Episoden zwischen 07.35 und 13.00 Uhr zu sehen. Fünf der sechs ausgestrahlten Episoden erreichten Werte deutlich über den Senderschnitt. Die 12.05-Uhr-Ausgabe erzielte beispielsweise mit 0,13 Millionen jungen Zuschauern einen sagenhaften Marktanteil von 7,2 Prozent. Wie lang das Format aber bei sechs Folgen attraktiv bleibt? Wir werden es sehen.