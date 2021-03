Ariana Grande geht zu «The Voice»

US-Fernsehen

Dafür muss ein bekannter Künstler die Show verlassen.

Die Verantwortlichen von MGM Television und Warner Horizon Unscripted Television haben in Zusammenarbeit mit den ITV Studios Ariana Grande für die 21.-Staffel verpflichtet, die im Herbst beim TV-Sender NBC ausgestrahlt werden soll. Sie sei "mehr als begeistert, geehrt und aufgeregt", sich den anderen Coaches Kelly Clarkson, John Legend und Blake Shelton in der Serie anzuschließen, twitterte sie am Dienstagmorgen."Ich bin so geehrt und aufgeregt, der «The Voice»-Familie beizutreten", sagte Grande in einem separaten Statement über NBCU. "Ich bin schon so lange ein großer Fan der Show. Ich kann es kaum erwarten, mit den unglaublichen Coaches auf Tuchfühlung zu gehen, diese neuen Künstler kennenzulernen und ihnen zu helfen, ihr Handwerk auf das nächste Level zu bringen."Der Popstar tritt auf den riesigen roten Stuhl, den Nick Jonas frei gelassen hat, da er in dieser Staffel nicht als Juror zurückkehrt. "Wir werden dich vermissen", sagte Grande zu ihrem Vorgänger. Jonas war erstmals in Staffel 18 zu «The Voice» gestoßen und kehrte in Staffel 20 zurück, um den Kandidaten als Coach zur Seite zu stehen.