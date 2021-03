«Powerpuff»: Donald Faison gecastet

US-Fernsehen

Der «Scrubs»-Star Faison wird in der Serie als Professor Utonium auftreten.

Die neue Live-Action-Serie, die ein Ableger von «Powerpuff Girls» ist, hat Donald Faison als Professor Drake Utonium unter Vertrag genommen. Faisons Professor Utonium wird als schrullig, lässig und eine Prise narzisstisch beschrieben. Er ist ein wissenschaftliches Genie, das unheimlich stolz auf die drei außergewöhnlichen Mädchen ist, die er in seinem Labor erschaffen hat. Er steckt in einer Midlife-Crisis und ist entschlossen, die Beziehung zu seinen inzwischen erwachsenen Töchtern zu reparieren.Faison ist vor allem durch seine Hauptrolle in der Sitcom «Scrubs» bekannt, in der er während der gesamten neun Staffeln der Serie mitspielte. Er und Co-Star Zach Braff moderieren derzeit den Podcast "Fake Doctors Real Friends". Faison ist auch bekannt für seine Arbeit in Serien wie «Emergence» und «Generation Q» sowie in Filmen wie «Clueless» und «Remember the Titans».Es wurde bereits bekannt gegeben, dass Chloe Bennet als Blossom, Dove Cameron als Bubbles und Yana Perrault als Buttercup gecastet wurden. Greg Berlanti, Sarah Schechter und David Madden werden über Berlanti Productions als ausführende Produzenten tätig sein.