Primetime-Check

Wie schlug sich «Hot oder Schrott» bei VOX? Punktete die neue «Joko & Klaas gegen ProSieben»-Staffel?

Die acht Vollprogramme haben den sehenswertesten Dienstag seit Monaten geliefert: Das Erste strahlte zwei neue-Folgen aus, die 5,17 und 5,41 Millionen Zuschauer erreichten. Die Marktanteile lagen bei 16,8 sowie 17,8 Prozent, bei den jungen Leuten standen 6,5 und 5,4 Prozent auf der Uhr. Mitundverbuchte man 6,7 sowie 10,5 Prozent, bei allen Zuschauern fuhr man jeweils 13,3 Prozent ein. Die Reichweiten lagen bei 3,39 sowie 2,73 Prozent.Der Start in die zweite-Staffel brachte RTL 2,30 Millionen Zuschauer, sodass man bei den Umworbenen auf 14,3 Prozent kam.unterhielt 1,30 Millionen Zuschauer bei ProSieben , in der Zielgruppe sorgte man für 14,3 Prozent. Zwei Episoden vonservierten Sat.1 3,4 sowie 3,6 Prozent in der Zielgruppe, insgesamt wollten 0,56 und 0,59 Millionen Menschen das Format sehen.Über drei Stundengab es bei VOX zu sehen, das Format unterhielt 1,11 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Zuschauern sorgte man für 7,7 Prozent.brachte RTLZWEI 1,06 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man 6,8 Prozent Marktanteil ein.Die Informationssendungenundsorgten beim ZDF für 1,55 und 2,12 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 5,0 sowie 6,9 Prozent. Mit demfuhr man 3,57 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 12,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern standen 3,3, 6,6 und 10,0 Prozent auf der Uhr. Kabel Eins setzte aufund bekam mit 1,23 Millionen Zuschauern rund 6,2 Prozent in der Zielgruppe.