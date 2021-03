Joko und Klaas starten wieder durch

Quotennews

Die Premiere der fünften Staffel war für den Unterföhringer Sender erneut ein Erfolg. König Fußball hatte mit der zweiten Halbzeit mehr Zuschauer als das Comedy-Duo.

In bereits 18 Ausgaben spielten die ProSieben-Moderatoren Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen ihren Arbeitgeber. Die mehrstündige Spielshow aus dem Hause Florida TV ist auch in der fünften Runde ein Erfolg. Die Premiere der neuen Staffel verbuchte 1,30 Millionen Zuschauer, die Mitwirkenden Nadja Benaissa, Rea Garvey, Nikeata Thompson, Thomas Hayo, Christoph "Icke" Dommisch und Patrick Esume sorgten für 5,0 Prozent.bescherte der roten Sieben 0,98 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag bei starken 14,3 Prozent. Die bislang letzte Folge, die am 6. Oktober 2020 ausgestrahlt wurde, erreichte 1,50 Millionen Zuschauer und ergatterte 5,5 Prozent Marktanteil. Mit 1,17 Millionen Umworbenen sorgte man für X Prozent. Übrigens: Mit dem Ende der vierten Staffel haben Joko und Klaas neun Mal gewonnen, aber auch neun Mal verloren. Am Mittwoch folgen wieder 15 Minuten Sendezeit für Joko und Klaas, da sie das Spiel gewonnen haben.Zwischen 23.30 und 00.45 Uhr setzte ProSieben dann auf eine neue Ausgabe von. Die von Klaas Heufer-Umlauf moderierte Sendung unterhielt zur späten Sendezeit noch 0,47 Millionen Zuschauer, die Show mit Rea Garvey sorgte für 4,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 12,7 Prozent Marktanteil ein, die Reichweite lag bei 0,38 Prozent.Die torlose U21-Begegnung zwischen Deutschland und Rumänien brachte ProSieben zwischen 18.00 und 19.50 Uhr 1,23 und 1,92 Millionen Zuschauer. Während man die Joko & Klaas-Show mit der zweiten Halbzeit beim Gesamtpublikum schlug, war das Comedy-Duo bei den Umworbenen stärker. Dort verbuchte König Fußball nur 0,36 und 0,55 Millionen Zuschauer, die Partie generierte 11,7 und 11,8 Prozent.