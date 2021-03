Jordan Fisher wird zu Bart Allen

US-Fernsehen

Der Schauspieler stößt zum Ensemble der Serie «The Flash» hinzu.

Pünktlich zur 150. Episode führen die Verantwortlichen von Bonanza Productions, Berlanti Productions, DC Entertainment und Warner Bros. Television Jordan Fisher als Bart Allen inein. Er ist Bart der zukünftige Sohn von Barry alias The Flash (Grant Gustin) und Iris (Candice Patton) und soll "der schnellste Teenager auf dem Planeten" sein.The CW teasert die neue Folge so an: Aufgrund seiner Vorliebe für "wildes, impulsives Verhalten" werden Barry und Iris jedoch alle Hände voll zu tun haben, ihm Geduld beizubringen - was eine Notwendigkeit sein wird, wenn sie erfolgreich sein wollen, nicht nur als Familieneinheit, sondern auch, um die bisher größte Bedrohung für den Flash aufzuhalten.Zusätzlich zu «The Flash» wird Fisher in dem Spielfilm «Hello, Goodbye and Everything In Between» auftreten, den er auch als ausführender Produzent betreuen wird. Die siebte Staffel von «The Flash» feiert am 2. März Premiere, eine achte Runde wurde schon bestellt. Übrigens: Fisher wird erst in der 17. Folge der neuen Runde auftreten.