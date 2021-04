Blockbuster-Battle

Am Karfreitag geht es heldenhaft zu im Blockbuster-Battle. Wer kann sich die Krone sicher - Bruce Willis, Paul Rudd oder Jack Huston?

Die Bewertung

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Ein Meteorit von enormer Größe rast mit einer Geschwindigkeit von 40.000 Stundenkilometern genau auf die Erde zu und droht, die Menschheit zu vernichten. Um die Katastrophe abzuwenden soll ein Team aus Astronauten und Technikern unter der Leitung des Ölbohrexperten Harry Stamper mit zwei Space-Shuttles auf dem riesigen Felsen landen und eine Atombombe in seinem Inneren platzieren. Die Zeit für die gefährliche Mission ist äußerst knapp, da nur 18 Tage bis zum Aufprall auf die Erde verbleiben. Action-Spezialist Michael Bay und Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer schufen mit diesem Blockbuster 1998 einen modernen Klassiker des Katastrophenfilms. Bei einem Budget von 140.000 Millionen Dollar spielte der Film allein im ersten Jahr mehr 550.000 Millionen Dollar ein.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDB User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Der Marvel-Blockbuster ist großes Kino mit winzigen Helden: Scott Lang, der sich als Ant-Man Feinde gemacht hat, wird vom FBI angewiesen, sein Haus nicht mehr zu verlassen. Kurz vor Ende seines Arrests wird er von Dr. Hank Pym und Hope Van Dyne entführt, die in ihrem Labor an einem Tunnel forschen, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zu befreien. Doch nicht nur der Händler Burch steht ihnen im Weg, auch die geheimnisvolle Ghost will die Technologie für ihre Zwecke benutzen. Die Quotenmeter-Kinokritik urteilte damals: „Eine vergnügte Sci-Fi-Superheldenabenteuerkomödie mit spaßigen Effekten, starkem 3D und ansprechenden Figuren.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDB User Rating: 7(VOX, 20:15 Uhr)Jerusalem 33 nach Christi in der Zeit des Messias: Durch eine Intrige seines Adoptivbruders Messala wird der angesehene und vermögende Judah Ben Hur von seiner Familie und seiner großen Liebe Esther getrennt und als Sklave auf eine römische Galeere verschleppt. Nachdem er sich fünf Jahre lang ohne Rechte durchkämpft und überlebt, kehrt er schließlich zurück nach Jerusalem mit nur einem Ziel: Rache. Quotenmeter urteilte über die Neuauflage: „Mit enormen Produktionswerten, zwei starken Actionpassagen und einem zeitlosen, immer wieder funktionierenden Grundkonflikt ist «Ben Hur» trotzdem alles in allem passabel genug, um in Anbetracht des giftigen Konsens als positive Überraschung dazustehen.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDB User Rating: 6