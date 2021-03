«Rick and Morty» debütiert am 21. Juni

TV-News

In Deutschland wird die amerikanische Fassung einen Tag nach der US-Premiere zu sehen sein.

Adult Swim und HBO Max starten am 20. Juni 2021 die fünfte-Staffel. Die Animationsserie kehrt um 23.00 Uhr mit neuen Episoden zurück. Der TV-Sender wird zudem den „Rick and Morty Day“ einläuten und zahlreiche Specials im Fernsehen, auf digitalen Inhalten und in den sozialen Netzwerken zeigen.Mit der Premiere in diesem Sommer wird es eine der kürzesten Pausen zwischen den Staffeln der Serie sein, die es bisher gab. Staffel vier debütierte im November 2019 und strahlte fünf Episoden aus, bevor die Staffel wieder aufgenommen und im Mai 2020 beendet wurde. Davor wurde Staffel drei im Jahr 2017, Staffel zwei im Jahr 2015 und Staffel eins in den Jahren 2013-2014 ausgestrahlt.In Deutschland wird die neue «Rick and Morty»-Staffel am 21. Juni 2021 um 22.15 Uhr in englischer Originalfassung Premiere feiern. Im Sommer folgt die deutschsprachige Tonspur bei TNT Comedy . Wie schon bei der vierten Runde, werden alle Folgen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung auch bei Sky zum Streamen zur Verfügung gestellt.