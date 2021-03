«Anne Will»: Kanzlerin Merkel kommt zum Einzelgespräch

TV-News

Hinter Kanzlerin Angela Merkel liegt eine turbulente Woche. Sie beschließt diese in der Talkshow von «Anne Will».

Diese Woche dürfte wohl als eine der schwierigsten und aufreibendsten Wochen in der Karriere von Angela Merkel in die Geschichte eingehen. Am Montag verhandelte die Kanzlerin mit den Länderchefs bis tief in die Nacht und beschloss zu Ostern nationale Ruhetage. Am Dienstag prasselte die Kritik auf die Politikerin nur so nieder, sodass es am Mittwoch zur Rolle rückwärts kam und die Verordnung zurückgenommen wurde. Sie entschuldigte sich daraufhin bei der deutschen Bevölkerung. Am Donnerstag musste sie sich den Abgeordneten im Bundestag stellen, wobei jene die Vertrauensfrage forderten.Die Regierung und ihre Corona-Politik versinken weiter im Chaos. Es herrscht mehr denn je Redebedarf. Der soll nun am Sonntag vorerst gestillt werden, denn Angela Merkel wird bei «Anne Will» in der Talkshow zu Gast sein – als einziger Gast. Sie stellt sich den Fragen der Talkerin, die wissen möchte, was das Fehlereingeständnis für das weitere Krisenmanagement von Bund und Ländern bedeutet. Wie soll die dritte Corona-Welle nun gebrochen werden? Auch eine allgemeine Situationsanalyse zum gegenwärtigen Stand Deutschlands im Kampf gegen das Virus soll erfolgen.Die Sendung beginnt am Sonntag, 28. März, um 21:45 Uhr im Anschluss an den Wiener «Tatort: Die Amme».