Die komplette Serie A auf DAZN

Sport-Streaming-Unternehmen DAZN hat nach aktueller Pressemitteilung den größten Sport-Streaming-Deal der Geschichte eingetütet und es dreht sich um die italienische Serie A.

Unter der Meldungveröffentlichte DAZN aktuell, dass man sich die Exklusivrechte an 266 Spielen der Serie A im entsprechenden Heimatmarkt gesichert hat. Die verbleibenden 114 Spiele pro Saison werden co-exklusiv auf DAZN in Italien verfügbar sein. Heruntergebrochen auf die einzelnen Spieltage bedeutet das, dass alle 10 Partien pro Spieltag bei dem Streamingdienst verfügbar sein werden, sieben davon exklusiv bei DAZN. Der Deal bezieht sich auf die Zeitspanne zwischen 2021 und 2024.Damit verdreifacht DAZN seine bisher bestehende Berichterstattung über die Serie A, welche sich seit 2018 auf 114 Spiele pro Saison belief. Das Unternehmen bezeichnet diesen Schritt als "zukunftsträchtigen Moment auf dem Weg vom linearen Pay-TV hin zu OTT". Alle Spiele der drei angesprochenen Spielzeiten bis 2024 werden somit Live und auf Abruf in Italien verfügbar sein.Co-CEO der DAZN Group James Rushton zeigte in einem Statement seine Begeisterung für den Abschluss und er freue sich darüber, dass die Serie A in Italien ein neues Zuhause bei DAZN gefunden habe. DAZN sieht sich demnach als führende Sport-Destination in Italien, welche seinen Fans unschlagbare Berichterstattung bieten möchte. Insgesamt soll es bei dem Deal um 840 Millionen Euro pro Saison gehen, wobei sich 16 der 20 Klubs aus Italien für DAZN als Partner aussprachen. Sky prüft aktuell, ob man gegen den Beschluss der Serie A Einspruch einlegen wird, da sich DAZN kommerziell und technisch auf den Mobilfunkanbieter TIM stützt, was nach Ansicht von Sky wohl zu Problemen im Bieterwettbewerb führte.