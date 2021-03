«The Voice Kids» weiter mit Höhen und Tiefen

Quotennews

Die neue Staffel von «The Voice Kids» lässt bisher vor allem eins vermissen: Konstanz. Man startete gut, ließ schnell nach, lieferte dann wieder ab und war zuletzt eher wieder schlecht. Was brachte Ausgabe fünf?

Mitwissen die Zuschauer in der neuen Staffel wohl bisher nicht wirklich etwas anzufangen. Der Beginn am neuen Sendeplatz Samstagabend war durchaus mit insgesamt 2,22 Millionen Zuschauern vielversprechend, Woche zwei konnte diese Zahl im Groben halten (1,98 Millionen Zuschauer), bevor man sich in Woche drei dann steigerte auf 2,14 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren. Dann gab es jedoch den Bruch und Woche vier bescherte dem Format gerade einmal 1,71 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile bestätigen das Auf und Ab mit einem Anfangswert von 7,1 Prozent Marktanteil, gefolgt von 6,3, 6,8 und zuletzt nur 5,5 Prozent.Eben ein gleiches Bild ergaben die Messungen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer, hier startete man ebenfalls gut mit 1,004 Millionen Zuschauern, sank dann auf 0,87 Millionen gefolgt von erneut guten 1,01 Millionen. Wie auch im Gesamten war Woche vier der bisherige Tiefpunkt in dieser Kategorie mit 0,73 Millionen Zuschauern. Folglich logisch ergeben sich die Marktanteile von anfänglich starken 12,5 Prozent, immer noch guten 10,8 Prozent, wiedererstarkten 12,9 Prozent und zuletzt bedenklichen 9,3 Prozent. Wo also die Reise bei «The Voice Kids» hingeht, scheint Woche für Woche komplett offen zu sein.So kommen wir zu Woche fünf und dem gestrigen Samstagabend. Wie das bei Sat.1 und «The Voice Kids» nun wohl in dieser Staffel so ist, folgt auf die schwache letzte Woche eine mit starken Ergebnissen. Im Gesamtem steigerte man sich erneut auf 2,02 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren, auch der Marktanteil stieg wieder auf 6,6 Prozent. Der Turnaround gelang auch in der Zielgruppe erneut, jedoch mit 0,85 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren steigerte man sich deutlich weniger als zuvor. Immerhin knackte man so mit 10,5 Prozent Marktanteil die 10-Prozent-Marke wieder. Was in der Zukunft mit dem Format passiert ist also nach dieser Woche weiterhin offen, einen aussagekräftigen Trend scheint es nicht zu geben.