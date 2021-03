«Let's Dance» fällt unter die vier Millionen-Zuschauer-Marke

Quotennews

RTL musste sich an diesem Freitagabend mit dem bislang schwächsten Staffelergebnis zufriedengeben. Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch bei den Jüngeren verlor die Tanzshow deutlich.



Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González setzten am gestrigen Abend die Suche nach dem Gewinner der diesjährigen Staffel vonfort. Die vergangenen Folgen lagen ein ganzes Stück hinter der sehr starken Auftaktshow zurück. In der Vorwoche holte sich RTL vor 4,17 Millionen Fernsehenden einen herausragenden Marktanteil von 15,9 Prozent. Die Sehbeteiligung bei den 1,39 Millionen Umworbenen lag bei einem sehr starken Wert von 19,9 Prozent.Doch am gestrigen Abend fiel die Reichweite erstmals unter die vier Millionen-Marke. Mit 3,90 Millionen Zuschauern hatte die Show nun im Vergleich zum Staffelstart über eine Millionen Fernsehende verloren. 2020 generierten alle Folgen mehr Zuschauer, zuletzt war das Publikum 2019 kleiner. Der Marktanteil fiel folglich auf einen weiterhin starken Wert von 15,2 Prozent zurück. Der Verlust war auch bei den 1,29 Millionen Jüngeren sichtbar. Dieses Mal war die Show in der Zielgruppe nicht das gefragteste Programm des Tages, sondern musste sich hinter der «heute-show» einordnen. Hier blieb eine hohe Quote von 18,1 Prozent übrig.RTLZWEI zeigte den Actionfilmund überzeugte damit 0,85 Millionen Zuschauer. Dies entsprach einem soliden Marktanteil von 2,7 Prozent. Bei den 0,40 Millionen Werberelevanten sah es mit passablen 4,8 Prozent Marktanteil recht ähnlich aus. Am Mittwoch hatte sichüber neue Staffelrekorde gefreut, doch zum Donnerstag hin hatte das Programm wieder deutlich verloren. Nun ging es mir 0,62 Millionen Fernsehenden und durchschnittlichen 2,8 Prozent Marktanteil wieder leicht aufwärts. Bei den 0,36 Millionen Umworbenen wurde eine gute Quote von 5,5 Prozent gemessen.