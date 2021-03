Von Helden und «von Loser»: ZDF präsentiert Anfang Mai zwei neue Formate

TV-News

Zudem startet am 9. Mai die neue Saison im «ZDF-Fernsehgarten».

Mit der Vertragsunterzeichnung von Giovanni Zarrella beim ZDF wurde bekannt, dass der Entertainer neben großen Samstagabendschows auch ein Daytime-Format moderieren soll. Allerdings wurden dazu im vergangenen Herbst noch keine genaueren Angaben gemacht. Dies wird sich nun ändern, denn neben Inhaltlichem gab der Mainzer Sender auch den Start der Sendung bekannt. Sie trägt den Titelund erzählt die Geschichte von Menschen, die aus ihrer Alltagsroutine ausbrechen, um einen Traum zu verwirklichen. Fünf Folgen sind geplant, die ab dem 9. Mai immer sonntags um 14:10 Uhr ausgestrahlt werden.Zuvor erfolgt der Startschuss für denfür die Sommersaison 2021. In diesem Jahr gibt es 20 Folgen, live und Open Air – wie immer präsentiert von Moderatorin Andrea Kiewel. In der ersten Show ist neben Maite Kelly, Mike Singer, Ben Zucker, Saliha "Sally" Özcan auch Zarrella zu Gast. Im Anschluss begleitet er dann Student und Kochmuffel Domenik, wie er sich bei seiner Mutter bedanken möchte, die ihm trotz einer schwierigen Schulzeit und des frühen Verlusts des Vaters zur Seite gestanden hat. Dafür geht er heimlich bei Sternekoch Maximilian Lorenz in die Lehre und überrascht sie schließlich mit einem erstklassigen Gourmet-Menü. Als zweite heimliche Heldin möchte Sandra für ihre beiden Töchter ihre Höhenangst überwinden. Die Produktion der ersten Ausgabe fand bereits vor der Corona-Pandemie statt.Weniger ernst, dafür nicht minder heldenhaft geht es dann nur einen Tag später im ZDF weiter. Am 10. Mai gibt es ab 23:55 Uhr die achtteilige Web-Serieim Programm. Die Folgen stehen ab dem 7. Mai in der ZDFmediathek zum Abruf bereit und handeln von Lu – gespielt von Alice Gruia -, die schwanger geworden ist. Aber anders als viele junge Frauen kann und will sie sich nicht mit ihrer neuen Rolle anfreunden und überträgt ihren persönlichen Konflikt auf die Menschen in ihrer nächsten Umgebung. Weder mit ihrer Mutter – gespielt von Martina Eitner-Acheampong – noch mit Timo – gespielt von Jonas Baeck –, dem Vater des ungeborenen Kindes, hat Lu ein harmonisches Verhältnis.Alice Gruia spielte nicht nur die Hauptrolle, sondern schrieb auch das Drehbuch, führte Regie und fungierte als Produzentin. Gruia war zum Drehzeitpunkt tatsächlich selbst schwanger, ihr Neugeborenes spielt in der letzten Folge selbst mit. Christopher Albrodt war als Producer tätig.