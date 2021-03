Primetime-Check

Gottschalk bei «DSDS], [[The Voice Kids» in Woche fünf endlich erfolgreich oder hat «Der Quiz-Champion» überraschen können? Wir haben die Samstags-Zahlen.

Das Zweite startete mitmit Johannes B. Kerner bescheiden in den Abend und bezeichnete die Rateshow kurzerhand als härtestes Quiz der Welt. Dieses bescherte dem ZDF 4,61 Millionen Zuschauer, zwischen 14 und 49 Jahre alt waren davon 0,77 Millionen dabei. Das bedeutete einen Gesamtmarktanteil von 15,6 Prozent und 9,7 Prozent am jüngeren Markt. Im direkten öffentlich-rechtlichen Duell gab es im Ersten den eigentlich obligatorischen Samstagabend TV-Krimi mit. Ganze 4,86 Millionen Zuschauer im Gesamten, davon 0,75 Millionen aus der genannten Altersgruppe, schalteten den Krimi ein, es lief also gewohnt gut, jedoch nicht so gut wie bei den Krimis im ZDF sonst. In Marktanteilen gesprochen belegte das Erste daher 15,2 Prozent des gesamten Marktes und 9 Prozent bei den jüngeren Zuschauern.Über RTL , Bohlen und Co. wurde zweifelsohne in der laufenden Woche genug geschrieben, daher an dieser Stelle die reinen Zahlen vom-Halbfinale. Man erntete 1,43 Millionen Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe, insgesamt mit dabei waren 3,22 Millionen. Somit belegte RTL in der Primetime 11,8 Prozent am Gesamtmarkt und starke 19,2 Prozent am Zielgruppenmarkt. Ebenfalls weiter ging es mitbei Sat.1 . Das Format erreichte 2,02 Millionen Zuschauer, davon 0,85 Millionen Jüngere, man ist also besser als in der letzten Woche, jedoch nach wie vor nicht sonderlich gut. Es ergaben sich demnach Marktanteile von 6,6 Prozent im Gesamten und 10,5 Prozent in der Zielgruppe. Aus dem Hause ProSieben gab es an diesem Abend Fußball der deutschen U21-Nationalmannschaft, hier läuft aktuell die Europameisterschaft. In Gruppenspiel zwei gegen die Nachbarn aus den Niederlanden gelang ergebnistechnisch der späte Ausgleich, mit dabei waren ab 21:00 Uhr und Spielbeginn im Schnitt 2,29 Millionen Zuschauer. Davon zwischen 14 und 49 Jahren waren 0,76 Millionen, damit belaufen sich die Marktanteile auf 7,2 Prozent am Gesamtmarkt und 8,9 Prozent am Zielgruppenmarkt.RTL ZWEI und VOX setzten an diesem Freitagabend auf einen Spielfilm in der Primetime. Auf RTL ZWEI wurde mitzu einer actiongeladener Komödie geladen, was immerhin 1,02 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren interessierte. Zielgruppenzuschauer waren es hierbei 0,43 Millionen. In Marktanteilen gesprochen reichte es mit dem Film für 3,3 Prozent des Marktes, in der Zielgruppe kam man auf nur 5,2 Prozent. VOX schlug mitdie Geschichtsbücher auf und erfreute damit 1,36 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren im Durchschnitt, aus der werberelevanten Zielgruppe waren hier 0,45 Millionen Zuschauer vertreten. In Marktanteilen gesprochen sorgten diese Zahlen für 4,4 Prozent Marktanteil am Gesamtmarkt, sowie 5,4 Prozent am Zielgruppenmarkt.Bei Kabel Eins änderte sich tatsächlich das Samstagabend-Programm! Seit langer Zeit verließ man sich an dieser Stelle auf «Hawaii Five-O», die Quoten hierzu bewegten sich am ertragbaren unteren Rand, so könnte man es nennen. Nun soll es jedochrichten. Mit einer Doppelfolge ist man in Staffel drei des 2018-Remakes des Serienklassikers gestartet und konnte mit den beiden Folgen zwischen 0,67 und 0,78 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren begeistern. Aus der werberelevanten Zielgruppe brachte es die Programmänderung auf 0,29 und 0,31 Millionen Zuschauer und somit 3,6 und 3,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt reichte es für den findigen Mac für 2,1 und 2,5 Prozent Marktanteil.