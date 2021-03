«Praxis mit Meerblick» baut im Vergleich zur Vorwoche deutlich aus

Quotennews

Das Arztdrama gewann knapp eine Million neue Zuschauer für sich. Doch im Anschluss hielt sich das Programm im Ersten auf keinem guten Niveau.



Das Erste strahlte in der Primetime einen neuen Teil der Fernsehreiheaus. Das Arztdrama lief in dieser Woche mit dem Untertitel "Vatertag auf Rügen". Die vorherige Folge hatte eine Woche zuvor 4,21 Millionen Fernsehenden überzeugt. Somit wurde ein guter Marktanteil von 13,2 Prozent verbucht. Die 0,48 Millionen Jüngeren schafften es auf eine passable Quote von 6,0 Prozent.Der Film gewann in dieser Woche knapp eine Million Fernsehende hinzu und landete bei 5,17 Millionen Zuschauern. Höher war die Reichweite zuletzt im März 2019 gewesen. Somit folgte auch ein Sprung auf starke 15,8 Prozent Marktanteil. Das Programm legte auch bei der jüngeren Zuschauerschaft zu und überzeugte hier 0,61 Millionen Jüngere. Somit gelang es dem Sender den Senderschnitt zu übertreffen und eine gute Quote von 7,2 Prozent einzufahren.Diehielten sich mit 3,30 Millionen Interessenten noch bei einem durchschnittlichen Wert von 11,4 Prozent Marktanteil. Bei den 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen fiel die Sehbeteiligung auf einen passablen Wert von 5,2 Prozent zurück. Mit einer Wiederholung deskam der Sender mit 2,07 Millionen Krimifans nicht über akzeptable 9,4 Prozent Marktanteil hinaus. Bei den 0,27 Millionen jüngeren Fernsehenden wurden nicht mehr als maue 4,1 Prozent Marktanteil gemessen. Die Krimiseriefiel schließlich auf 0,72 Millionen Zuschauer und mäßige 7,4 Prozent Marktanteil zurück. Bei den 0,12 Millionen Jüngeren verharrte die Quote weiterhin bei den enttäuschenden 4,1 Prozent.