«Metalgelöt»: Rocket Beans und Radio BOB! produzieren gemeinsam

Die Kooperation beinhaltet sowohl die Vermarktung des Metal-Talks als auch die redaktionelle Zusammenarbeit

Seit Oktober des vergangenen Jahres bietet der Hamburger Sender Rocket Beans TV mit seiner Talkshowauch Fans der harten Klänge eine Anlaufstelle. Nachdem Deutschlands Rockradio RADIO BOB! ab der zweiten Folge bereits als Medienpartner im Boot war, haben sich beide Sender nun entschlossen, «Metalgelöt» gemeinsam zu produzieren, auszuwerten und zu vermarkten. Bei der Kooperation konzentrieren sich die Partner auf ihre jeweiligen Stärken. Während Rocket Beans TV die Sendung weiterhin produzieren wird und die Bewegtbildauswertung vornimmt, wird RADIO BOB! die Heavy-Metal-Sendung als Podcast zur Verfügung stellen, Themen im On-air-Programm aufgreifen und die weitere Audioauswertung übernehmen.„Wir waren von Anfang an Fans der Sendung und haben im Rahmen der Zusammenarbeit festgestellt, dass die Teams beider Sender kulturell sehr ähnlich ticken. Da lag es dann nahe, die Kooperation zu vertiefen“, sagt RADIO-BOB!-Programmgeschäftsführer Jan-Henrik Schmelter. Rocket-Beans-TV-Geschäftsführer Arno Heinisch ergänzt: „Auch die jeweiligen Zielgruppen passen sehr gut zusammen. Viele Rocket-Beans-TV-Fans sind Metal-affin und für die RADIO-BOB!-Zuhörerschaft ist Gaming nach Rock und Metal eines der größten Interessengebiete.“So können umfassende 360-Grad-Kommunikationsangebote geschnürt werden, um mit den Hörern und Zuschauern von «Metalgelöt» in Kontakt zu treten und zu interagieren. Die gemeinsame Vermarktung des Formates durch RADIO BOB! und Rocket Beans TV sei deshalb konsequent, meint Martin Hülsmann, Managing Director Brand bei RADIO BOB! Und weiter: „Metalheads wollen Substanz. Mit «Metalgelöt» bieten wir unserer Community einen weiteren interessanten Touchpoint und die Kooperation mit den Rocket Beans verbindet die Zielgruppen zweier Marken, die mit relevantem Content überzeugen. Darauf basiert das rasante digitale Wachstum von RADIO BOB!.“ Die erste Folge der neue Staffel «Metalgelöt» wird am 24. April um 20 Uhr live bei Rocket Beans TV zu sehen sein und danach bei Youtube und auf den RADIO BOB! Kanälen zur Verfügung stehen.