Reality-Streamer hayu erweitert europäische Präsenz

Vermischtes

Kurz vor dem Jahreswechsel startete der Dienst erst in Deutschland, nun folgen Frankreich, Italien und Spanien.

Vor rund einem Monat startete der Reality-Streamingdienst hayu als eigenständige App in Deutschland. Zuvor war das Angebot lediglich als Channel bei Amazon Prime Video verfügbar. Um die Präsenz des SVOD-Services aus dem Hause NBCUniversal International in Europa weiter auszubauen geht man nun den gleichen Weg. In Frankreich, Italien und Spanien ist hayu nun als Amazon Prime Video Channel verfügbar. Als Aushängeschild bietet der Channel in allen Ländern – auch in Deutschland – die aktuelle und finale Staffel von «Keeping up with the Kardashians» im Angebot.„Wir sind begeistert, hayu – und seine weltbekannten Reality-TV-Inhalte – zu noch mehr europäischen Super-Fans des Genres zu bringen“, freut sich Hendrik McDermott, Geschäftsführer von hayu, und fügte an: „hayu baut auf seiner erfolgreichen, gebietsübergreifenden Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video Channels auf, um hayu in Frankreich, Italien und Spanien noch zugänglicher zu machen.“Damit ist hayu ab sofort in 27 Ländern verfügbar. Im März 2016 startete der Dienst in Großbritannien, Irland und Australien und breitete sich sukzessive über die ganze Welt aus. Zunächst erschloss man Skandinavien, dann folgte Kanada im September 2018. Die Benelux-Staaten wurden Ende 2018 ebenfalls integriert, sowie knapp ein Jahr später asiatische Märkte auf den Philippinen sowie Hongkong und Singapur. Die jüngste Gebietserweiterung umfasst Deutschland und Österreich im November 2020 sowie den Start in elf weiteren europäischen Märkten: Dazu zählen Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Schweiz, Litauen, Estland, Lettland, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik im Februar 2021.