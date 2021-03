Primetime-Check

Wie schlug sich Das Erste mit einem «Irland-Krimi»? Punktete ProSieben mit «Germany’s Next Topmodel»?

Das Erste setzte am Donnerstagabend aufund erntete 5,72 Millionen Zuschauer und 17,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern ergatterte man 0,62 Millionen und 6,8 Prozent. Im Anschluss verbuchtenund2,49 sowie 2,06 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 8,7 sowie 8,6, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 3,7 sowie 3,8 Prozent Marktanteil ein.Die Fußballpartie zwischen Deutschland und Island brachte RTL 7,00 sowie 6,60 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 21,2 und 25,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern ergatterte der Kölner Sender 2,21 sowie 1,90 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 23,8 respektive 25,3 Prozent. ProSieben holte mit2,32 Millionen Zuschauer, mit 1,54 Millionen Umworbenen fuhr man 17,7 Prozent Marktanteil ein.Eine neue Ausgabe vonsorgte bei RTLZWEI für 0,66 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 4,0 Prozent auf der Uhr.verbuchte im Anschluss noch 4,7 Prozent. Kabel Eins sorgte mitfür 0,85 Millionen ab drei Jahren und 4,6 Prozent bei den jungen Erwachsenen.brachte dem ZDF 3,49 Millionen, danach verfolgten 3,37 Millionen das. Die Marktanteile lagen bei 10,7 sowie 11,8 Prozent, bei den jungen Zuschauern sicherte man sich 5,9 und 5,2 Prozent.brachte Sat.1 1,46 Millionen Zuschauer und fuhr 8,6 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten ein. VOX erzielte mit0,59 Millionen sowie 3,9 Prozent in der Zielgruppe.