Jason Segel schließt sich LA-Lakers-Serie an

US-Fernsehen

Auch Bo Burnham wurde am Donnerstag als Teil der Besetzung bekannt gegeben.

«How I Met Your Mother»-Star Jason Segel wird in der kommenden, noch immer unbenannten Serie über die Los Angeles Lakers in den 1980er Jahren mitspielen. Segel wird Paul Westhead verkörpern, wie Home Box Office (HBO) am Donnerstag mitteilte. Westhead wird als Shakespeare-Professor beschrieben, der das Benoten von Arbeiten hinter sich lässt, um Assistenztrainer der Lakers zu werden.Segel ist in erster Linie für seine Comedy-Rollen bekannt, er hat in der Hit-Sitcom «How I Met Your Mother» sowie in Serien wie «Freaks and Geeks» und «Undeclared» mitgespielt. Zuletzt spielte er die Hauptrolle in der AMC-Dramaserie «Dispatches from Elsewhere», die er kreiert, inszeniert und produziert hat.Segel ist die zweite Besetzung, die am Donnerstag für die Serie bekannt gegeben wurde. „Variety“ hatte zuvor berichtet, dass Bo Burnham in der Rolle des Celtics-Stars Larry Bird besetzt wurde. Bird wird weithin als einer der besten Basketballspieler aller Zeiten angesehen. Er spielte seine gesamte Profikarriere für die Celtics und half, das Team zu drei NBA-Meisterschaften zu führen. Zu seiner Zeit mit dem Team gehörte auch eine legendäre Rivalität mit den Lakers.Burnham begann seine Karriere als virale Sensation auf YouTube, bevor er sich der Stand-up-Comedy und der Schauspielerei zuwandte. In den letzten Wochen stießen Adrien Brody, Sally Field und Michael Chiklis als Pat Riley, Jessie Buss bzw. Red Auerbach zur Serie.